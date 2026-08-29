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Antara
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 21.09 WIB

Baru Gabung Manchester United, Carlos Baleba Absen Tiga Pekan

Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton senilai 70 juta poundsterling. (Dok. The Sun) - Image

Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton senilai 70 juta poundsterling. (Dok. The Sun)

JawaPos.com - Manchester United harus menunda debut pemain baru Carlos Baleba setelah gelandang asal Kamerun itu diperkirakan absen dua hingga tiga pekan menyusul masalah pergelangan kaki.

"Carlos Baleba mengalami sedikit masalah pada pergelangan kakinya. Jadi, dia mungkin (absen) sekitar dua minggu atau mungkin tiga minggu," kata pelatih Manchester United Michael Carrick melalui situs resmi klub dilansir dari Antara.

Carlos Baleba didatangkan Manchester United dari Brighton & Hove Albion dengan nilai transfer mencapai 70 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,6 triliun.

Kedatangannya diharapkan memperkuat lini tengah Setan Merah pada musim 2026/27.

Namun, cedera tersebut membuat pemain berusia 22 tahun itu harus melewatkan sejumlah pertandingan terdekat, termasuk laga kandang melawan Ipswich Town.

Carrick mengatakan tim medis masih memantau kondisi Baleba. Dia belum ingin memastikan kapan sang pemain bisa kembali merumput, termasuk kemungkinan pulih sebelum jeda internasional.

"Kita lihat saja nanti, tetapi kami sudah tahu itu sebelumnya. Itu bukan masalah besar. Akan sangat bagus bila dia bisa kembali," ujar Carrick.

Meski belum bisa tampil, Carrick tetap antusias dengan kedatangan Baleba. Menurutnya, mantan pemain Brighton tersebut memiliki potensi besar dan dapat memberikan karakter berbeda di lini tengah Manchester United.

"Kami sangat senang memiliki Carlos. Saya pikir dia memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang luar biasa. Saya pikir dia adalah rekrutan yang sangat menarik bagi kami," kata Carrick.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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