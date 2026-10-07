Lionel Messi Pensiun, Simak 5 Momen Terbaiknya di Timnas Argentina 

JawaPos.com - Kisah Lionel Messi dan tim nasional Argentina telah berakhir. Ia memutuskan pensiun dari timnas dan menjalani laga perpisahan pada 7 Oktober melawan Benin.

Dari 207 penampilannya, Lionel Messi tentu memiliki momen-momen manis bersama timnas Argentina. Melansir laman Give Me Sport, berikut ini lima momen terbaik Lionel Messi di timnas Argentina.

1. Juara Piala Dunia 2022 di Qatar Momen paling terbaik Lionel Messi bersama timnas Argentina tentu saja adalah meraih juara Piala Dunia 2022. Gelar tersebut merupakan pelengkap prestasinya selama berkarir sebagai pemain profesional.

Pada laga final melawan Prancis, Messi mencetak dua gol. Ia menjadi pencetak gol pembuka pada menit ke-23 dan 108 di babak perpanjangan waktu. Di babak adu penalti, pemain berusia 39 tahun tersebut juga melakukan tugasnya dengan baik.

2. Cetak 21 gol di Piala Dunia Lionel Messi mencetak 21 gol sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2026, ia sukses menyamai rekor 16 gol milik Miroslav Klose saat mencetak hat-trick melawan Aljazair.

21 gol berhasil dikoleksinya ketika melawan Mesir di babak 16 besar. Pemain 39 tahun itu mencetak satu gol dalam kemenangan dramatis dengan skor 3-2. Namun, gol tersebut mampu dilewati Kylian Mbappe dengan mencetak 22 gol sepanjang Piala Dunia.

3. Gelar Copa America 2021 Timnas Argentina pernah merasakan puasa gelar selama 28 tahun. Pada akhirnya, Copa America 2021 menjadi gelar yang menyudahi puasa gelar tersebut.

Messi menjadi aktor utama dalam keberhasilan timnas Argentina meraih Copa America 2021 setelah empat laga final selalu kalah. Di laga final melawan tuan rumah Brasil, mereka berhasil menang tipis dengan skor 1-0.

4. Medali emas di Olimpiade Messi turut mengantarkan timnas Argentina meraih medali emas di Olimpiade 2008. Pada awalnya, dia sempat tidak dilepaskan Barcelona, namun Pep Guardiola sebagai pelatih baru mengijinkannya bergabung.