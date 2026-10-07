Rekor 4 Gol Hugo Gomes ke Gawang Persik Jadi Ancaman Lini Belakang Macan Putih

Pemain Madura United, Hugo Gomes. (Istimewa)
JawaPos.com - Hugo Gomes kembali menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai Persik Kediri saat menjamu Madura United FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Gelandang asal Brasil tersebut punya catatan cukup tajam ketika menghadapi Macan Putih.
Madura United akan bertandang ke Stadion Gelora Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10) mendatang. Laga ini menjadi kesempatan bagi Hugo Gomes untuk kembali menambah koleksi golnya ke gawang Persik.
Sejak memperkuat Madura United pada periode 2021 hingga 2026, pemain bernomor punggung 23 itu sudah empat kali membobol gawang Persik. Jumlah tersebut menjadikannya pemain dengan torehan gol terbanyak untuk Madura United saat menghadapi tim asal Kediri tersebut.
Baca Juga:Jalani Proses Naturalisasi WNI, Taisei Marukawa: Saya Benar-benar Jatuh Cinta dengan Negara Ini!
Empat gol itu dicetak Hugo Gomes dalam tiga pertandingan. Dua gol pertama lahir ketika Madura United menang 2-0 atas Persik pada 24 November 2021.
Setelah itu, Hugo kembali mencatatkan namanya di papan skor saat kedua tim bermain imbang 2-2 pada 5 Maret 2022. Gol keempatnya ke gawang Persik tercipta ketika Madura United meraih kemenangan 3-2 pada 9 Juli 2023.
Pertandingan akhir pekan nanti juga akan menjadi pertemuan ketujuh Hugo Gomes dengan Persik menggunakan seragam Madura United. Pengalaman tersebut membuat gelandang berusia 31 tahun itu cukup mengenal karakter pertandingan melawan Macan Putih.
Baca Juga:Resmi! Persebaya Surabaya Masuk Grup G League Cup 2026/2027, Ada PSBS Biak dan Kendal Tornado FC
Hugo pun tak menutup peluang untuk kembali mencetak gol. Namun, ia menegaskan kemenangan Madura United tetap menjadi prioritas utama.
"Kalau ada kesempatan tentu ingin cetak lagi," kata Hugo Gomes, Rabu (7/10).
Madura United datang ke Kediri dengan kepercayaan diri tinggi. Laskar Sape Kerrab menjadi salah satu tim yang masih menjaga catatan sempurna setelah meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan awal BRI Super League 2026/27.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022