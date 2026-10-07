Rekor 4 Gol Hugo Gomes ke Gawang Persik Jadi Ancaman Lini Belakang Macan Putih

JawaPos.com - Hugo Gomes kembali menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai Persik Kediri saat menjamu Madura United FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/27. Gelandang asal Brasil tersebut punya catatan cukup tajam ketika menghadapi Macan Putih.

Madura United akan bertandang ke Stadion Gelora Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10) mendatang. Laga ini menjadi kesempatan bagi Hugo Gomes untuk kembali menambah koleksi golnya ke gawang Persik.

Sejak memperkuat Madura United pada periode 2021 hingga 2026, pemain bernomor punggung 23 itu sudah empat kali membobol gawang Persik. Jumlah tersebut menjadikannya pemain dengan torehan gol terbanyak untuk Madura United saat menghadapi tim asal Kediri tersebut.

Empat gol itu dicetak Hugo Gomes dalam tiga pertandingan. Dua gol pertama lahir ketika Madura United menang 2-0 atas Persik pada 24 November 2021.

Setelah itu, Hugo kembali mencatatkan namanya di papan skor saat kedua tim bermain imbang 2-2 pada 5 Maret 2022. Gol keempatnya ke gawang Persik tercipta ketika Madura United meraih kemenangan 3-2 pada 9 Juli 2023.

Pertandingan akhir pekan nanti juga akan menjadi pertemuan ketujuh Hugo Gomes dengan Persik menggunakan seragam Madura United. Pengalaman tersebut membuat gelandang berusia 31 tahun itu cukup mengenal karakter pertandingan melawan Macan Putih.

Hugo pun tak menutup peluang untuk kembali mencetak gol. Namun, ia menegaskan kemenangan Madura United tetap menjadi prioritas utama.

"Kalau ada kesempatan tentu ingin cetak lagi," kata Hugo Gomes, Rabu (7/10).