Persik Kediri Tumbangkan Madura United, Eduardo Barbosa Cetak Brace untuk Macan Putih 

JawaPos.com - Kemenangan diraih Persik Kediri setelah mengalahkan Madura United di pekan keempat Super League. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10).

Dua gol berhasil dicetak Eduardo Barbosa yang membawa Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Stadion Brawijaya. Melansir Transfermarkt, itu adalah brace pertamanya untuk Macan Putih.

Eduardo Barbosa bermain sebagai starter untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Gol pertamanya dicetak menit kesembilan setelah menerima umpan Bayu Otto di kotak penalti dan melepaskan tendangan keras.

Gol kedua pemain 23 tahun itu dicetaknya menit ke-24. Barbosa mencetak gol tersebut setelah terjadi kemelut di luar kotak penalti dan melepaskan tendangan keras.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina merasa senang dengan permainan tim asuhannya. Di babak pertama, para pemain bermain sesuai dengan instruksinya.

"Pada babak pertama, permainan berjalan normal. Kami menjalankan rencana permainan dengan baik. Kami berhasil mencetak dua gol,” kata Marcos Reina yang dikutip laman resmi I League, Jumat (9/10).

Setelah Madura United bermain dengan sepuluh pemain karena kartu merah Dimitar Mitkov, Marcos Reina langsung mengubah strateginya. Sebab, dia ingin Persik mempertahankan keunggulan.