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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.26 WIB

Prediksi Skor Aljazair vs Niger di Friendly Match 2026: The Desert Foxes Diunggulkan Menang

Timnas Aljazair. (Istimewa) - Image

Timnas Aljazair. (Istimewa)

JawaPos.com - Aljazair akan menghadapi Niger dalam pertandingan persahabatan internasional pada Selasa (6/10/2026).

Duel kedua tim Afrika tersebut menjadi kesempatan bagi masing-masing negara untuk memperbaiki performa setelah sama-sama meraih hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.

Aljazair datang dengan modal kekalahan 0-2 dari Swiss. Sementara itu, Niger juga harus menelan kekalahan setelah takluk 0-1 dari Mauritania.

Pertandingan Aljazair vs Niger diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda. Aljazair ingin segera kembali ke jalur kemenangan, sedangkan Niger berusaha memperbaiki produktivitas lini depannya yang masih menjadi persoalan.

Aljazair sebenarnya menunjukkan permainan yang cukup baik saat menghadapi Swiss. Mereka mampu menguasai 55 persen bola dan menciptakan delapan percobaan tembakan. Namun, hanya dua tendangan yang berhasil mengarah ke gawang.

Swiss justru tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Breel Embolo membawa Swiss unggul pada menit ke-10, sebelum Dan Ndoye menggandakan keunggulan pada awal babak kedua, tepatnya menit ke-46.

Kekalahan tersebut membuat Aljazair harus segera melakukan evaluasi, terutama dalam penyelesaian akhir. Penguasaan bola yang lebih baik belum cukup apabila peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi gol.

Meski begitu, catatan produktivitas Aljazair dalam beberapa pertandingan terakhir masih cukup menjanjikan. Dalam enam laga terakhir, mereka mampu mencetak 10 gol. Artinya, rata-rata Aljazair menghasilkan sekitar 1,67 gol setiap pertandingan.

Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Aljazair lebih diunggulkan dalam pertandingan melawan Niger. Mereka memiliki kemampuan menciptakan peluang sekaligus pengalaman menghadapi lawan-lawan dari kawasan Afrika.

Editor: Banu Adikara
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