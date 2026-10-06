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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 6 Oktober 2026 | 13.52 WIB

Prediksi Skor Inggris vs Ceko di UEFA Nations League: The Three Lions Pesta Gol Lagi di Wembley

Harry Kane menjadi andalan Inggris saat menghadapi Ceko di Liga Nations UEFA setelah mencetak dua gol ke gawang Kroasia. (Timnas Inggris)

JawaPos.com — Inggris diprediksi mengalahkan Ceko dengan skor 4-0 di Wembley Stadium pada lanjutan Liga Nations UEFA, Rabu (7/10/2026) pukul 01.45 WIB, setelah The Three Lions menghancurkan Kroasia 7-0.

Hasil tersebut membuat Inggris mengoleksi sembilan gol tanpa kebobolan dalam dua pertandingan terakhir, sedangkan Ceko datang dengan tiga kekalahan beruntun di kompetisi.

Inggris Sedang dalam Kepercayaan Diri Tinggi

Inggris berpeluang besar kembali meraih kemenangan saat menghadapi Ceko karena performa lini depan mereka sedang berada dalam level terbaik.

Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Morgan Rogers, dan Anthony Gordon masing-masing ikut mencatatkan nama di papan skor ketika Inggris menang telak 7-0 atas Kroasia.

Kemenangan tersebut bukan sekadar tiga poin bagi pasukan Thomas Tuchel karena Inggris juga mencatat sejumlah rekor penting.

Kroasia menelan kekalahan terberat sepanjang sejarah mereka sebagai negara merdeka, sementara Inggris menjadi tim pertama yang mencetak sedikitnya lima gol dalam laga tandang melawan Kroasia.

Kemenangan besar itu membuat Inggris kini mengoleksi sembilan gol tanpa kebobolan dalam 180 menit terakhir.

The Three Lions juga berpeluang meraih tiga kemenangan berturut-turut dengan clean sheet untuk pertama kalinya pada tahun kalender ini.

Editor: Edi Yulianto
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