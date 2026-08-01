Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2026

JawaPos.com - Ajang Blue Dragon Series Awards ke-5 resmi mengumumkan para pemenang dalam malam penghargaan yang digelar pada Jum'at (31/7/2026).

Acara penghargaan yang dikhususkan bagi karya dari platform streaming di Korea Selatan itu dipandu oleh Lim Yoona dan Jun Hyun Moo.

Berikut daftar pemenang dari Blue Dragon Series Awards 2026, seperti dilansir dari laman Soompi pada Sabtu (1/8).

1. Daesang (Hadiah Utama): Kim Go Eun (You and Everything Else)

2. Drama Terbaik: The Legend of Kitchen Soldier

3. Acara Varietas Terbaik: Better Late Than Single

4. Aktris Terbaik: Shin Hae Sun (The Art of Sarah)