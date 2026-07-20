Daftar Pemenang National Film Awards India ke-72, Article 370 Jadi Film Terbaik 

yumi gautam (x @sri50)

JawaPos.com – National Film Awards India ke-72 menghadirkan malam penuh prestasi bagi industri perfilman India.

Dilansir dari Variety, film politik Article 370 tampil sebagai pemenang utama setelah dinobatkan sebagai Film Terbaik, sekaligus mengantarkan Yami Gautam meraih penghargaan Aktris Terbaik berkat penampilannya yang memukau.

Disutradarai Aditya Suhas Jambhale dan diproduksi Jio Studios bersama B62 Studios, Article 370 mengangkat kisah mengenai pencabutan Pasal 370 di Jammu dan Kashmir.

Keberhasilan film ini menjadi salah satu sorotan terbesar dalam pengumuman pemenang yang digelar Kementerian Informasi dan Penyiaran India di New Delhi.

Penghargaan Aktor Terbaik dibagi kepada dua bintang besar, yakni Mammootty melalui film berbahasa Malayalam Bramayugam dan Kartik Aaryan lewat film Bollywood Chandu Champion.

Sementara itu, Rajkumar Periasamy dinobatkan sebagai Sutradara Terbaik berkat film Tamil Amaran, sedangkan Randeep Hooda meraih penghargaan Sutradara Debut Terbaik untuk Swatantrya Veer Savarkar.

Film populer lainnya juga berhasil mencatatkan prestasi. Kalki 2898 AD memenangkan kategori Film Populer Terbaik yang Menyajikan Hiburan Berkualitas, sementara Captain Miller memperoleh penghargaan sebagai film yang mempromosikan nilai-nilai sosial, nasional, dan lingkungan. Adapun film anak terbaik jatuh kepada 35 – Chinna Katha Kaadu.

Bramayugam meraih penghargaan Sinematografi Terbaik, sedangkan Amaran membawa pulang trofi Penyuntingan Terbaik dan Musik Latar Terbaik.

Film Pushpa: The Rule Part 2 juga mencatatkan prestasi melalui penghargaan Skenario Orisinal Terbaik dan Tata Busana Terbaik, membuktikan kualitas produksinya di berbagai aspek.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada film dokumenter, animasi, film pendek, hingga karya non-fiksi terbaik.

Dengan deretan pemenang dari berbagai bahasa dan genre, National Film Awards ke-72 kembali menunjukkan keberagaman serta perkembangan pesat industri perfilman India yang terus mendapat apresiasi di tingkat nasional maupun internasional.