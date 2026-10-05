Prediksi Skor Irlandia Utara vs Georgia: Rekor KandangTuan Rumah Mengesankan

Khvicha Kvaratskhelia menjadi tumpuan Georgia saat menghadapi Irlandia Utara di UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Georgia)
JawaPos.com - Irlandia Utara akan menjamu Georgia pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan Grup B2 itu dijadwalkan di Windsor Park, Selasa (6/10) pukul 01.45 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Irlandia Utara untuk kembali meraih hasil positif di hadapan pendukungnya sendiri.
Sementara itu, Georgia membutuhkan kemenangan setelah menjalani awal yang kurang meyakinkan di kompetisi musim ini.
Irlandia Utara memiliki modal bagus setelah berhasil mengalahkan Georgia pada pertemuan sebelumnya.
Kedua tim terakhir bertemu pada 25 September 2026, ketika Irlandia Utara mencuri kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan Nations League.
Hasil tersebut membuat Irlandia Utara berada dalam posisi lebih percaya diri menjelang pertemuan kedua.
Namun, Georgia memiliki sejumlah pemain berkualitas yang tetap bisa memberikan ancaman apabila mendapat ruang di lini depan.
Salah satu keuntungan bagi Irlandia Utara adalah performa mereka saat tampil di kandang.
Tim berjuluk The Green and White Army tersebut tercatat mampu mencatat 10 clean sheet dalam 12 pertandingan kandang terakhir.
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