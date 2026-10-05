Setelah 20 Tahun, Zinedine Zidane Kembali Mengingat Insiden dengan Marco Materazzi

JawaPos.com – Zinedine Zidane kembali mengingat insiden menanduk Marco Materazzi pada final Piala Dunia 2006 menjelang pertemuan Prancis dengan Italia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (3/10), dua puluh tahun setelah pertandingan yang berlangsung di Berlin tersebut, Zidane mengakui bahwa insiden itu menjadi salah satu momen paling terkenal dalam kariernya sebagai pesepak bola.

Zidane mengatakan belum berbicara dengan Materazzi sejak kejadian itu, tetapi mengaku tidak menyesali tindakannya meskipun tidak merasa bangga terhadap insiden itu.

Insiden tersebut terjadi pada babak perpanjangan waktu ketika kedudukan Prancis dan Italia masih 1-1. Zidane menanduk dada Materazzi setelah keduanya terlibat adu mulut sehingga wasit Horacio Elizondo memberikan kartu merah kepada kapten Prancis tersebut.

Prancis kemudian kalah dalam adu penalti, sementara insiden itu menjadi penutup karier Zidane sebagai pemain setelah sebelumnya memutuskan pensiun seusai Piala Dunia 2006.

Meski peristiwa tersebut terus melekat dalam perjalanan kariernya, Zidane menilai insiden itu hanya menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjangnya sebagai pesepak bola.

Karier Zidane juga dihiasi berbagai prestasi bersama tim nasional Prancis serta klub seperti Juventus dan Real Madrid.