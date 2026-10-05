Setelah 20 Tahun, Zinedine Zidane Kembali Mengingat Insiden dengan Marco Materazzi

Zinedine Zidane (Bein Sports)
JawaPos.com – Zinedine Zidane kembali mengingat insiden menanduk Marco Materazzi pada final Piala Dunia 2006 menjelang pertemuan Prancis dengan Italia.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (3/10), dua puluh tahun setelah pertandingan yang berlangsung di Berlin tersebut, Zidane mengakui bahwa insiden itu menjadi salah satu momen paling terkenal dalam kariernya sebagai pesepak bola.
Zidane mengatakan belum berbicara dengan Materazzi sejak kejadian itu, tetapi mengaku tidak menyesali tindakannya meskipun tidak merasa bangga terhadap insiden itu.
Insiden tersebut terjadi pada babak perpanjangan waktu ketika kedudukan Prancis dan Italia masih 1-1. Zidane menanduk dada Materazzi setelah keduanya terlibat adu mulut sehingga wasit Horacio Elizondo memberikan kartu merah kepada kapten Prancis tersebut.
Prancis kemudian kalah dalam adu penalti, sementara insiden itu menjadi penutup karier Zidane sebagai pemain setelah sebelumnya memutuskan pensiun seusai Piala Dunia 2006.
Meski peristiwa tersebut terus melekat dalam perjalanan kariernya, Zidane menilai insiden itu hanya menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjangnya sebagai pesepak bola.
Karier Zidane juga dihiasi berbagai prestasi bersama tim nasional Prancis serta klub seperti Juventus dan Real Madrid.
Dua dekade kemudian, ia kembali menghadapi Italia dalam peran sebagai pelatih Prancis, sekaligus membuka kembali kenangan terhadap final Piala Dunia 2006.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022