Desire Doue Kecewa Timnas Prancis Ditahan Imbang Italia

Desire Doue saat laga timnas Prancis lawan Italia. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Kekecewaan dirasakan Desire Doue setelah timnas Prancis ditahan imbang Italia di depan publik sendiri.
Timnas Prancis harus bermain imbang 1-1 lawan timnas Italia pada UEFA Nations Leaguedi Stade de France, Sabtu (3/10).
Desire Doue merasa timnya sudah menampilkan permainan terbaik.
"Tentu saja, kami sedikit kecewa dengan hasilnya. Kami benar-benar ingin menang malam ini di Stade de France di depan para penggemar kami," ujar Desire Doue.
"Namun, kami tidak akan mengabaikan hal-hal positif yang telah kami lakukan malam ini. Kami melakukan beberapa hal yang sangat bagus," kata Desire Doue yang dikutip laman resmi UEFA, Sabtu (3/10).
Pemain PSG tersebut merasa puas dengan kinerja Zinedine Zidane sebagai pelatih.
Meski ditahan imbang, Doue ingin performa apik timnas Prancis tetap berlanjut di laga melawan Belgia pada 6 Oktober.
"Saya rasa kami telah menerima instruksi dari pelatih dalam banyak hal sudah tepat, jadi kita harus terus melanjutkannya. Kita berada di jalur yang benar, seperti yang dia katakan di ruang ganti," tutur Desire Doue.
"Kita akan terus seperti ini, dan ada pertandingan lain di sini pada hari Senin yang bisa kita menangkan," ucap Desire Doue.
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