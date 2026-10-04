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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 4 Oktober 2026 | 21.00 WIB

Inggris Hancurkan Kroasia 7-0, Tuchel Sebut Penampilan Sempurna

Inggris tampil dominan saat menghancurkan Kroasia 7-0. Thomas Tuchel menilai kemenangan tersebut sebagai bukti timnya mampu bangkit dari kekecewaan dan tampil lebih matang. (instagram @england) - Image

Inggris tampil dominan saat menghancurkan Kroasia 7-0. Thomas Tuchel menilai kemenangan tersebut sebagai bukti timnya mampu bangkit dari kekecewaan dan tampil lebih matang. (instagram @england)

JawaPos.com- Thomas Tuchel tidak bisa menyembunyikan kepuasannya setelah Inggris menghancurkan Kroasia 7-0 dalam lanjutan UEFA Nations League. Bagi pelatih asal Jerman tersebut, kemenangan itu menjadi bukti bahwa Three Lions mulai mampu bangkit dari kekecewaan.

Inggris tampil dominan sejak awal pertandingan di Rijeka. Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon, dan Bukayo Saka membawa Three Lions unggul 4-0 pada babak pertama sebelum Kane, Saka, dan Morgan Rogers menambah tiga gol setelah jeda.

Hasil tersebut juga menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah tim nasional Kroasia.

Tuchel Sebut Penampilan Inggris Sempurna

Tuchel menilai kemenangan telak tersebut merupakan cara terbaik bagi Inggris untuk terus bergerak maju setelah melewati periode sulit.

"Inilah satu-satunya cara untuk terus maju meskipun Anda masih merasakan sakit," kata Tuchel, dikutip dari ESPN.

"Anda harus bermain sambil menahan rasa sakit jika Anda masih merasakan kekecewaan, Anda harus bermain sambil menahannya. Itulah sifat alami olahraga."

Inggris memang tidak mengawali jeda internasional dengan hasil sempurna. Mereka kalah 3-2 dari Spanyol sebelum bangkit dan mengalahkan Republik Ceko 2-0.

Namun, perkembangan permainan Inggris terlihat semakin jelas ketika mereka menghadapi Kroasia. Tuchel menilai timnya mampu menerjemahkan hasil latihan dan pembahasan selama pemusatan latihan ke dalam pertandingan.

"Fokus dalam pertemuan, penerjemahan hasil pertemuan ke lapangan, dan penerapannya dalam situasi di Kroasia ini, untuk menang dengan performa dominan, itulah cara untuk melangkah maju," ujar Tuchel.

Inggris Mulai Terbiasa dengan Tekanan

Tuchel menyadari kekecewaan dari Piala Dunia tidak akan begitu saja hilang. Menurutnya, Inggris harus belajar bermain dengan pengalaman tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari proses perkembangan tim.

Editor: Hendra
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Sumber: ESPN
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