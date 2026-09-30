Olivier Giroud Sebut Musim 2026/27 Kemungkinan Jadi Musim Terakhirnya Usai Karir Panjang Sejak 2005

Olivier Giroud (Bein Sports)
JawaPos.com – Olivier Giroud mengakui bahwa masa pensiunnya semakin dekat dan musim 2026/27 kemungkinan besar menjadi musim terakhir dalam kariernya.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (30/9), Penyerang Lille tersebut akan berusia 40 tahun, dan menyebut dirinya ingin menikmati setiap momen yang tersisa sebagai pemain sepak bola.
Giroud mengatakan dirinya merasa tenang dengan seluruh pencapaian yang diraih sepanjang karier profesionalnya sejak 2005.
Giroud saat ini memperkuat Lille setelah sebelumnya membela sejumlah klub besar, termasuk Arsenal, Chelsea, AC Milan, dan Los Angeles FC.
Bersama tim nasional Prancis, ia mencatatkan 137 penampilan dan mencetak 57 gol, serta menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Piala Dunia 2018.
Giroud juga tampil pada Piala Dunia 2022 dan Euro 2016, sementara penampilan terakhirnya bersama Prancis terjadi pada 2024.
Di level klub, Giroud telah mencatatkan 806 penampilan dengan torehan 303 gol sepanjang kariernya. Arsenal menjadi klub tempat ia mencetak gol terbanyak, yakni 105 gol dari 253 pertandingan, sedangkan gelar liga diraihnya bersama Montpellier dan AC Milan.
Selain itu, Giroud turut memenangkan Liga Champions dan Liga Europa bersama Chelsea sebelum akhirnya kembali bermain di Prancis bersama Lille.
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