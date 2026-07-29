Nana Perpanjang Kontrak dengan Sublime, Siap Lanjutkan Karier di Dunia Akting dan Musik

JawaPos.com – Aktris Nana tetap melanjutkan perjalanan kariernya bersama Sublime. Menurut laporan The Chosun, agensi tersebut mengumumkan bahwa kedua belah pihak telah resmi memperbarui kontrak eksklusif mereka berdasarkan kepercayaan yang telah terbangun selama bekerja sama.

Sublime menyampaikan bahwa mereka akan terus memberikan dukungan penuh agar Nana dapat menampilkan pesona dan warna khasnya di berbagai bidang hiburan. Agensi juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam setiap langkah karier sang artis.

Nana bergabung dengan Sublime pada 2024. Sejak saat itu, ia terus aktif menjalani berbagai proyek, baik sebagai aktris maupun penyanyi. Pembaruan kontrak ini menjadi bukti hubungan profesional yang solid antara Nana dan agensinya.

Debut sebagai anggota After School pada 2009, Nana meraih popularitas besar bersama unit Orange Caramel. Selain sukses di dunia musik, ia juga membangun reputasi sebagai aktris melalui sejumlah drama populer, seperti "Good Wife", "Kill It", "Justice", "Oh! My Master", "Glitch", "Mask Girl", hingga "Climax". Di layar lebar, ia tampil dalam film "The Swindlers", "Confession", dan "Omniscient Reader's Viewpoint".

Tak hanya akting, Nana juga kembali menunjukkan kecintaannya pada musik. Tahun lalu, ia menarik perhatian publik dengan merilis album solo pertamanya berjudul "Seventh Heaven 16", yang menandai comeback-nya sebagai penyanyi setelah sekian lama.

Ke depan, Nana telah menyiapkan proyek akting terbaru melalui serial original Netflix "Scandal". Dalam serial tersebut, ia akan beradu akting dengan Son Ye Jin dan Ji Chang Wook, sebuah kolaborasi yang semakin meningkatkan antusiasme penggemar terhadap penampilan terbarunya.