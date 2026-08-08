Vinicius Jr. Akhiri Spekulasi Transfer Usai Resmi Perpanjang Kontrak Real Madrid hingga 2032

JawaPos.com – Vinicius Jr. resmi mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya setelah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Real Madrid hingga 30 Juni 2032.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (8/8), Penyerang asal Brasil tersebut sebelumnya masih terikat kontrak hingga Juni 2027, sehingga perpanjangan ini menjadi salah satu prioritas utama klub.

Kesepakatan tersebut memastikan Vinicius akan tetap menjadi bagian penting Real Madrid untuk beberapa tahun mendatang.

Real Madrid mengonfirmasi perpanjangan kontrak tersebut melalui pernyataan resmi dan menyebut Vinicius sebagai salah satu pemain kunci dalam periode sukses klub.

Sejak bergabung pada Juli 2018 ketika berusia 18 tahun, Vinicius telah mencatatkan 375 penampilan dan mencetak 128 gol untuk Real Madrid. Ia juga telah mempersembahkan 14 trofi bagi klub, termasuk dua gelar Liga Champions dan tiga gelar LaLiga.

Prestasi Vinicius bersama Real Madrid turut mencakup tiga gelar Piala Dunia Antarklub FIFA, satu Copa del Rey, dua Piala Super UEFA, serta tiga Piala Super Spanyol.

Pemain berusia 25 tahun itu juga mencetak gol pada final Liga Champions 2022 dan 2024, sekaligus meraih penghargaan Pemain Terbaik FIFA 2024. Vinicius juga masuk dalam FIFA World XI 2024 serta terpilih ke dalam Tim Terbaik Liga Champions UEFA pada 2022, 2023, dan 2024.

Perpanjangan kontrak tersebut terjadi beberapa hari setelah Vinicius kembali mengikuti latihan pramusim Real Madrid setelah menjalani liburan pasca-Piala Dunia.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya dari Santiago Bernabéu pada bursa transfer musim panas ini.