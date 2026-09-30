Wayne Rooney Tidak Mengharapkan Gelar Liga Primer Tambahan Jika Gelar Man City Dicabut

JawaPos.com - Wayne Rooney memiliki pandangan berbeda dari mantan rekan setimnya, Rio Ferdinand, mengenai kemungkinan Manchester United mendapatkan gelar Liga Premier 2011-12 secara retrospektif.

Manchester City berpotensi kehilangan gelar-gelar yang mereka menangkan selama periode dugaan pelanggaran aturan keuangan antara 2009 dan 2018. Salah satunya adalah gelar musim 2011-12, ketika City menjadi juara setelah unggul selisih gol atas United.

Ferdinand, yang merupakan bagian dari skuad United saat itu, sebelumnya menyatakan keinginannya untuk mendapatkan kembali medali juara. Namun, Rooney tidak memiliki keinginan yang sama.

Rooney merasa United tidak pantas mendapatkannya

Melansir ESPN, Rooney menegaskan bahwa dirinya tidak akan merasa nyaman menerima medali tersebut karena menurutnya United memang tidak tampil sebagai tim terbaik pada musim 2011-12.

"Saya mendengar Rio mengatakan tentang mendapatkan medali Liga Premier lagi... Sejujurnya, saya tidak akan merasa nyaman menerima medali Liga Premier lagi," katanya di podcast-nya, Stick To United.

"Saya rasa kami tidak pantas mendapatkannya, kami tidak melakukan cukup banyak hal musim itu untuk memenangkan liga. Saya pikir kami unggul enam atau tujuh poin dengan empat atau lima pertandingan tersisa dan kami menyia-nyiakannya. Jeda waktu yang begitu lama antara saat ini dan saat ini, untuk menerima medali Liga Premier..."