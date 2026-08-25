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Risma Azzah Fatin
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.12 WIB

5 Tantangan Arsenal Membangun Dinasti Baru Usai Akhiri Paceklik Gelar Premier League dalam 22 Tahun

Tantangan Arsenal membangun dinasti baru usai akhiri paceklik Gelar Premier League (Bein Sports) - Image

Tantangan Arsenal membangun dinasti baru usai akhiri paceklik Gelar Premier League (Bein Sports)

JawaPos.com – Arsenal memasuki musim Liga Premier 2026–2027 dengan ambisi mempertahankan gelar sekaligus membangun dominasi jangka panjang di kompetisi sepak bola Inggris.

Untuk mewujudkan target tersebut The Gunners menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari mempertahankan konsistensi skuad hingga menghadapi persaingan klub-klub besar yang tengah memasuki era baru, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (25/8).

1.     Mempertahankan Dominasi Setelah Mengakhiri Paceklik Gelar

Arsenal harus membuktikan bahwa keberhasilan mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier bukan sekadar pencapaian sesaat. Mikel Arteta dituntut menjaga konsistensi permainan dan mental juara agar Arsenal mampu mempertahankan posisi di puncak klasemen.

2.     Mempertahankan Kekuatan Skuad di Tengah Persaingan Ketat

Arsenal memperkuat skuad dengan mendatangkan sejumlah pemain, termasuk Bruno Guimarães dan Christos Tzolis, untuk meningkatkan kedalaman tim. Kehadiran pemain berpengalaman seperti David Raya, Martín Zubimendi, dan Mikel Merino diharapkan dapat menjaga keseimbangan skuad sepanjang musim yang padat.

3.     Memanfaatkan Masa Transisi Manchester City

Manchester City memasuki musim baru tanpa Pep Guardiola yang sebelumnya menjadi sosok penting dalam dominasi klub tersebut di Liga Premier. Kondisi ini menjadi peluang bagi Arsenal untuk memperlebar jarak dengan pesaing, meskipun Manchester City tetap memiliki pemain berbahaya seperti Erling Haaland.

Editor: Novia Tri Astuti
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