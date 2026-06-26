Kalahkan Republik Ceko, Mateo Chavez Bakal Kenang Gol Pertamanya di Piala Dunia bersama Meksiko

JawaPos.com - Mateo Chavez bakal terus mengenang gol pertamanya di Piala Dunia bersama tim nasional Meksiko saat mengalahkan Republik Ceko. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Estadio Azteca, Kamis (25/6).

Momen gol debut Mateo Chavez terjadi pada menit ke-55. Dia mengatakan akan terus mengingat momen indah tersebut hingga akhir hidupnya. "Sangat indah, akan kubawa ini sampai ke liang kubur, aku telah membayangkannya berkali-kali," kata Mateo Chavez yang dikutip dari Record, Kamis (25/6).

Selain mencetak gol perdana di Piala Dunia, Chavez juga senang bisa bermain dengan kiper veteran timnas Meksiko Guillermo Ochoa. Bek 22 tahun tersebut menganggap sang kiper sebagai pemain panutan.

"Dia adalah orang yang luar biasa, pemain hebat karena teladan yang dia berikan kepada kami. Dia adalah orang pertama yang datang ke gym dan orang terakhir yang pergi. Dia adalah panutan bagi kami, pelengkap yang sempurna, dan dia pantas mendapatkannya," ujar Chavez.

Melawan Republik Ceko menjadi laga perdana Chavez di Piala Dunia. Dalam dua pertandingan awal, pelatih Javier Aguirre lebih memilih memainkan Jesús Gallardo sebagai bek kiri.

Debut pemain AZ Alkmaar tersebut cukup menjanjikan saat melawan Republik Ceko. Melansir Fotmob, Chavez berhasil memenangkan empat dari lima duelnya selama bermain 78 menit.