Roberto Mancini Punya Tugas Berat Mengembalikan Kejayaan Italia Usai 3 Kali Gagal Lolos Piala Dunia

Roberto Mancini (Bein Sports)
JawaPos.com – Roberto Mancini kembali memimpin Tim Nasional Italia dengan misi membangun kembali kekuatan Azzurri setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Pelatih yang sebelumnya membawa Italia menjuarai EURO 2020 itu kembali dengan kontrak empat tahun setelah meninggalkan tim nasional pada Agustus 2023.
Tantangan terbesar Mancini kini adalah mengembalikan Italia ke Piala Dunia setelah tiga kali berturut-turut gagal lolos pada edisi 2018, 2022, dan 2026.
Mancini memiliki pengalaman membangun kembali Italia setelah sebelumnya mewarisi tim yang gagal lolos ke Piala Dunia 2018 dan kemudian mengantarkannya menjadi juara Eropa.
Kali ini, Mancini harus membentuk tim yang lebih kompetitif dengan mengandalkan pemain berpengalaman seperti Gianluigi Donnarumma dan Nicolò Barella sekaligus mempercepat integrasi generasi muda.
Kembalinya Mancini juga memiliki dimensi pribadi karena ia mengakui bahwa keputusan meninggalkan Italia pada 2023 merupakan sebuah kesalahan yang antara lain dipengaruhi masalah komunikasi.
Mancini telah menetapkan Nations League dan kualifikasi EURO 2028 sebagai tahap awal untuk membangun kembali Italia sebelum menargetkan Piala Dunia 2030.
Tantangan tersebut akan langsung diuji melalui rangkaian pertandingan melawan Belgia, Turki, dan Prancis yang menuntut Italia segera menunjukkan perkembangan di bawah kepemimpinannya.
Keberhasilan Mancini pada periode keduanya tidak hanya akan diukur dari trofi, tetapi juga dari kemampuannya mengembalikan Italia secara konsisten ke panggung Piala Dunia.
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