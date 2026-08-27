Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 28 Agustus 2026 | 01.43 WIB

Roberto Mancini Punya Tugas Berat Mengembalikan Kejayaan Italia Usai 3 Kali Gagal Lolos Piala Dunia

Roberto Mancini (Bein Sports) - Image

Roberto Mancini (Bein Sports)

JawaPos.com – Roberto Mancini kembali memimpin Tim Nasional Italia dengan misi membangun kembali kekuatan Azzurri setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Pelatih yang sebelumnya membawa Italia menjuarai EURO 2020 itu kembali dengan kontrak empat tahun setelah meninggalkan tim nasional pada Agustus 2023.

Tantangan terbesar Mancini kini adalah mengembalikan Italia ke Piala Dunia setelah tiga kali berturut-turut gagal lolos pada edisi 2018, 2022, dan 2026.

Mancini memiliki pengalaman membangun kembali Italia setelah sebelumnya mewarisi tim yang gagal lolos ke Piala Dunia 2018 dan kemudian mengantarkannya menjadi juara Eropa.

Kali ini, Mancini harus membentuk tim yang lebih kompetitif dengan mengandalkan pemain berpengalaman seperti Gianluigi Donnarumma dan Nicolò Barella sekaligus mempercepat integrasi generasi muda.

Kembalinya Mancini juga memiliki dimensi pribadi karena ia mengakui bahwa keputusan meninggalkan Italia pada 2023 merupakan sebuah kesalahan yang antara lain dipengaruhi masalah komunikasi.

Mancini telah menetapkan Nations League dan kualifikasi EURO 2028 sebagai tahap awal untuk membangun kembali Italia sebelum menargetkan Piala Dunia 2030.

Tantangan tersebut akan langsung diuji melalui rangkaian pertandingan melawan Belgia, Turki, dan Prancis yang menuntut Italia segera menunjukkan perkembangan di bawah kepemimpinannya.

Keberhasilan Mancini pada periode keduanya tidak hanya akan diukur dari trofi, tetapi juga dari kemampuannya mengembalikan Italia secara konsisten ke panggung Piala Dunia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Roberto Mancini Kembali Latih Timnas Italia, Penasaran Lolos ke Piala Dunia 2030 - Image
Sepak Bola Dunia

Roberto Mancini Kembali Latih Timnas Italia, Penasaran Lolos ke Piala Dunia 2030

Kamis, 30 Juli 2026 | 23.39 WIB

Federasi Italia Mengangkat Roberto Mancini untuk Memimpin Kebangkitan Tim Nasional Azzurri - Image
Sepak Bola Dunia

Federasi Italia Mengangkat Roberto Mancini untuk Memimpin Kebangkitan Tim Nasional Azzurri

Kamis, 30 Juli 2026 | 03.26 WIB

FIGC dan Lega Serie A Beda Pilihan, Roberto Mancini atau Antonio Conte untuk Timnas Italia? - Image
Sepak Bola Dunia

FIGC dan Lega Serie A Beda Pilihan, Roberto Mancini atau Antonio Conte untuk Timnas Italia?

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore