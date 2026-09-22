Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 22 September 2026 | 21.26 WIB

CEER, Merek Otomotif Pertama Arab Saudi Perkenalkan Model Perdana

Sedan dan SUV CEER Exobot sedang dipamerkan di kompleks manufaktur perusahaan di King Abdullah Economic City, Arab Saudi, 21 September 2026. (ANTARA/Xinhua) - Image

Sedan dan SUV CEER Exobot sedang dipamerkan di kompleks manufaktur perusahaan di King Abdullah Economic City, Arab Saudi, 21 September 2026. (ANTARA/Xinhua)

JawaPos.com - CEER, merek otomotif pertama Arab Saudi memperkenalkan EV pertama mereka. Sedan dan SUV EXOBOT menjadi penawaran pertama dalam portofolio tujuh model yang direncanakan diluncurkan dalam 5 tahun ke depan.

Itu termasuk kendaraan berukuran sedang dan kompak dengan berbagai pilihan sistem penggerak. Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud, yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Direksi Dana Investasi Publik Arab Saudi yang mendirikan CEER pada 2022, mengatakan peluncuran tersebut menandai langkah maju lainnya dalam upaya Arab Saudi untuk membangun ekosistem industri yang berkelanjutan dan makmur.

"Hal ini semakin memungkinkan sektor otomotif menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, melalui upaya menarik investasi, memberdayakan talenta nasional, dan memperluas peran sektor swasta untuk semakin memantapkan posisi Arab Saudi sebagai pusat regional dan global terdepan untuk industri ini," ujar pria yang biasa disapa MBS itu. 

Menurut pernyataan pihak perusahaan, kendaraan tersebut, yang dirancang dan direkayasa secara lokal, telah dikembangkan sesuai dengan standar global tertinggi. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Viral Daftar Merek Mobil Dilarang Isi Pertalite Mulai 1 Juni 2026, Pertamina Tegaskan Hoaks! - Image
Ekonomi

Viral Daftar Merek Mobil Dilarang Isi Pertalite Mulai 1 Juni 2026, Pertamina Tegaskan Hoaks!

Sabtu, 23 Mei 2026 | 21.54 WIB

Koalisi Arab Saudi Kembali Hancurkan Rudal Balistik Houthi yang Ditembakkan ke Riyadh - Image
Internasional

Koalisi Arab Saudi Kembali Hancurkan Rudal Balistik Houthi yang Ditembakkan ke Riyadh

Minggu, 20 September 2026 | 23.32 WIB

Riyadh Dua Kali Siaga Ancaman Udara, Serangan Houthi ke Arab Saudi Meningkat - Image
Internasional

Riyadh Dua Kali Siaga Ancaman Udara, Serangan Houthi ke Arab Saudi Meningkat

Sabtu, 19 September 2026 | 17.18 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore