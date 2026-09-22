CEER, Merek Otomotif Pertama Arab Saudi Perkenalkan Model Perdana

Sedan dan SUV CEER Exobot sedang dipamerkan di kompleks manufaktur perusahaan di King Abdullah Economic City, Arab Saudi, 21 September 2026. (ANTARA/Xinhua)
JawaPos.com - CEER, merek otomotif pertama Arab Saudi memperkenalkan EV pertama mereka. Sedan dan SUV EXOBOT menjadi penawaran pertama dalam portofolio tujuh model yang direncanakan diluncurkan dalam 5 tahun ke depan.
Itu termasuk kendaraan berukuran sedang dan kompak dengan berbagai pilihan sistem penggerak. Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud, yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Direksi Dana Investasi Publik Arab Saudi yang mendirikan CEER pada 2022, mengatakan peluncuran tersebut menandai langkah maju lainnya dalam upaya Arab Saudi untuk membangun ekosistem industri yang berkelanjutan dan makmur.
"Hal ini semakin memungkinkan sektor otomotif menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, melalui upaya menarik investasi, memberdayakan talenta nasional, dan memperluas peran sektor swasta untuk semakin memantapkan posisi Arab Saudi sebagai pusat regional dan global terdepan untuk industri ini," ujar pria yang biasa disapa MBS itu.
Menurut pernyataan pihak perusahaan, kendaraan tersebut, yang dirancang dan direkayasa secara lokal, telah dikembangkan sesuai dengan standar global tertinggi. (*)
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