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Andika Rachmansyah
Rabu, 23 September 2026 | 05.17 WIB

Asian Games 2026: Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Melaju ke Semifinal Usai Bungkam Malaysia

Tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah bawa tim Merah Putih ke semifinal usai bungkam Malaysia. (Dok. PBSI) - Image

Tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah bawa tim Merah Putih ke semifinal usai bungkam Malaysia. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia amankan tiket semifinal Asian Games 2026 setelah menyudahi perlawanan Malaysia di babak perempat final.

Tim Merah Putih susah payah mengalahkan Malaysia dengan skor ketat 3-2.

Pertarungan sengit tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Selasa (22/9).

Indonesia sempat tertinggal dari Malaysia setelah Jonatan Christie tumbang dari Leong Jun Hao di partai pertama.

Tunggal putra non-Pelatnas PBSI itu kalah lewat pertarungan tiga gim dengan skor 22-20, 12-21, 17-21.

Indonesia kemudian menyamakan kedudukan melalui Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Ganda putra tersebut mengalahkan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin 21-15, 19-21, 21-10.

Alwi Farhan kemudian membawa Indonesia berbalik unggul 2-1 setelah menundukkan Justin Hoh 21-19, 21-19.

Namun, Malaysia kembali menyamakan kedudukan melalui Aaron Chia/Tee Kai Wun yang mengalahkan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin 21-17, 16-21, 13-21.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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