Asian Games 2026: Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Melaju ke Semifinal Usai Bungkam Malaysia

JawaPos.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia amankan tiket semifinal Asian Games 2026 setelah menyudahi perlawanan Malaysia di babak perempat final.

Tim Merah Putih susah payah mengalahkan Malaysia dengan skor ketat 3-2.

Pertarungan sengit tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Selasa (22/9).

Indonesia sempat tertinggal dari Malaysia setelah Jonatan Christie tumbang dari Leong Jun Hao di partai pertama.

Tunggal putra non-Pelatnas PBSI itu kalah lewat pertarungan tiga gim dengan skor 22-20, 12-21, 17-21.

Indonesia kemudian menyamakan kedudukan melalui Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Ganda putra tersebut mengalahkan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin 21-15, 19-21, 21-10.

Alwi Farhan kemudian membawa Indonesia berbalik unggul 2-1 setelah menundukkan Justin Hoh 21-19, 21-19.