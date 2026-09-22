Asian Games 2026: Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Melaju ke Semifinal Usai Bungkam Malaysia

Tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah bawa tim Merah Putih ke semifinal usai bungkam Malaysia. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia amankan tiket semifinal Asian Games 2026 setelah menyudahi perlawanan Malaysia di babak perempat final.
Tim Merah Putih susah payah mengalahkan Malaysia dengan skor ketat 3-2.
Pertarungan sengit tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Selasa (22/9).
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Indonesia sempat tertinggal dari Malaysia setelah Jonatan Christie tumbang dari Leong Jun Hao di partai pertama.
Tunggal putra non-Pelatnas PBSI itu kalah lewat pertarungan tiga gim dengan skor 22-20, 12-21, 17-21.
Indonesia kemudian menyamakan kedudukan melalui Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.
Ganda putra tersebut mengalahkan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin 21-15, 19-21, 21-10.
Alwi Farhan kemudian membawa Indonesia berbalik unggul 2-1 setelah menundukkan Justin Hoh 21-19, 21-19.
Namun, Malaysia kembali menyamakan kedudukan melalui Aaron Chia/Tee Kai Wun yang mengalahkan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin 21-17, 16-21, 13-21.
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