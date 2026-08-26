Xavi Hernández Fokus Pada Filosofi Lama Bersama Tim Nasional Belanda

Xavi Fernandez (Bein Sports)
JawapPos.com – Xavi Hernández resmi diperkenalkan sebagai manajer baru tim nasional Belanda pada 25 Agustus 2026 dan akan memimpin hingga Piala Dunia 2030.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan keinginannya membangun tim yang dominan dalam penguasaan bola, bermain dengan karakter, dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan.
Xavi juga menegaskan ambisinya untuk membawa Belanda bersaing dengan satu tujuan utama, yakni meraih kemenangan.
Dalam konferensi pers perdananya, Xavi menyatakan bahwa filosofi sepak bola Belanda memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kariernya selama menangani Barcelona.
Xavi ingin menerapkan gaya permainan berbasis penguasaan bola dengan menggunakan sejumlah pilihan formasi, seperti 4-3-3, 4-2-3-1, atau 3-4-3.
Xavi juga menyebut gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, sebagai salah satu pemain penting dalam rencananya dan berharap sang pemain dapat segera kembali dalam kondisi terbaik.
Xavi turut menyoroti pengaruh Johan Cruyff terhadap dirinya dan ingin meneruskan nilai-nilai positif legenda sepak bola Belanda tersebut kepada para pemain.
Direktur olahraga Federasi Sepak Bola Belanda, Nigel de Jong, mengungkapkan bahwa Xavi merupakan pilihan ketiga setelah Pep Guardiola dan Arne Slot tidak tersedia untuk posisi tersebut.
Kini, Xavi memulai era barunya bersama Belanda dengan tekad membangun tim yang menguasai pertandingan, bermain dengan penuh semangat, dan memiliki mentalitas untuk menjadi pemenang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa