Xavi Hernández Fokus Pada Filosofi Lama Bersama Tim Nasional Belanda

JawapPos.com – Xavi Hernández resmi diperkenalkan sebagai manajer baru tim nasional Belanda pada 25 Agustus 2026 dan akan memimpin hingga Piala Dunia 2030.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan keinginannya membangun tim yang dominan dalam penguasaan bola, bermain dengan karakter, dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Xavi juga menegaskan ambisinya untuk membawa Belanda bersaing dengan satu tujuan utama, yakni meraih kemenangan.

Dalam konferensi pers perdananya, Xavi menyatakan bahwa filosofi sepak bola Belanda memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kariernya selama menangani Barcelona.

Xavi ingin menerapkan gaya permainan berbasis penguasaan bola dengan menggunakan sejumlah pilihan formasi, seperti 4-3-3, 4-2-3-1, atau 3-4-3.

Xavi juga menyebut gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, sebagai salah satu pemain penting dalam rencananya dan berharap sang pemain dapat segera kembali dalam kondisi terbaik.

Xavi turut menyoroti pengaruh Johan Cruyff terhadap dirinya dan ingin meneruskan nilai-nilai positif legenda sepak bola Belanda tersebut kepada para pemain.

Direktur olahraga Federasi Sepak Bola Belanda, Nigel de Jong, mengungkapkan bahwa Xavi merupakan pilihan ketiga setelah Pep Guardiola dan Arne Slot tidak tersedia untuk posisi tersebut.