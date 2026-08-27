Xavi Hernández Hadapi Tantangan untuk Maksimalkan Generasi dan Identitas Tradisional Tim Oranje

Xavi Hernandez (Bein Sports)
JawaPos.com – Xavi Hernández menghadapi tantangan besar setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Tim Nasional Belanda untuk menggantikan Ronald Koeman hingga Piala Dunia 2030.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Mantan gelandang dan pelatih Barcelona itu datang setelah Belanda kembali gagal melangkah jauh di Piala Dunia 2026, meskipun tampil produktif dengan mencetak 10 gol pada fase grup.
Tugas utama Xavi adalah mengembalikan identitas permainan Oranje sekaligus membuktikan bahwa sepak bola atraktif dan penguasaan bola dapat membawa Belanda meraih prestasi internasional.
Xavi memiliki hubungan kuat dengan filosofi sepak bola Belanda melalui pengaruh Johan Cruyff serta sejumlah pelatih asal Belanda yang membentuk perjalanan kariernya.
Xavi berencana menerapkan permainan menyerang dengan penguasaan bola dominan dan menggunakan formasi 4-3-3 atau 3-4-3 yang dinilai sesuai dengan prinsip kepelatihannya.
Tantangan berikutnya adalah memaksimalkan pemain seperti Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Xavi Simons, Tijjani Reijnders, dan Micky van de Ven agar kualitas individu mereka dapat berkembang menjadi kekuatan kolektif.
Xavi tidak memiliki banyak waktu untuk memperkenalkan gagasannya karena pertandingan debutnya langsung mempertemukan Belanda dengan Jerman yang juga akan dilatih Jürgen Klopp dalam UEFA Nations League.
Setelah menghadapi Jerman, Belanda dijadwalkan melawan Serbia dan Yunani sebelum kembali menghadapi Serbia dalam rangkaian pertandingan kompetitif tersebut.
Tantangan terbesar Xavi adalah mempertahankan identitas tradisional Belanda tanpa terjebak pada masa lalu serta mengubah filosofi permainan menjadi prestasi pada EURO 2028 dan Piala Dunia 2030.
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Jawa Pos
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