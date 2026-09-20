Prediksi Skor Auxerre vs Brest di Liga Prancis: Les Diplomates Unggul Tipis dari Tim Tamu

JawaPos.com — Auxerre diprediksi meraih kemenangan tipis 2-1 atas Brest pada pekan kelima Ligue 1 2026/2027 di Stade de l’Abbe-Deschamps, Minggu (20/9/2026), setelah tuan rumah bangkit dengan kemenangan pertama musim ini, sementara Brest datang sebagai penghuni peringkat ketujuh dengan lima poin.

Auxerre Mulai Bangkit Setelah Raih Kemenangan Perdana Auxerre memasuki pertandingan dengan modal kemenangan 1-0 atas Nice pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027, hasil yang sekaligus menjadi tiga poin pertama mereka musim ini dan mengangkat tim keluar dari zona degradasi.

Gol Cameron Archer menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut, sedangkan Mamadou Diop tampil penting dengan mencatatkan lima penyelamatan untuk mengamankan clean sheet pertamanya musim ini.

Kemenangan atas Nice juga menjadi kemenangan pertama Will Still sebagai pelatih di Ligue 1 sejak musim 2024/2025 ketika menangani Lens, sehingga hasil tersebut memiliki arti penting bagi kepercayaan diri Auxerre.

Les Diplomates kini berada satu poin di atas garis degradasi dan memiliki kesempatan memperlebar jarak tersebut apabila kembali meraih tiga poin di kandang.

Meski begitu, lini belakang Auxerre masih menjadi pekerjaan rumah terbesar menjelang duel kontra Brest.

Dalam empat pertandingan awal, Auxerre rata-rata kebobolan 2,8 gol per pertandingan, sekaligus menjadi rasio kebobolan tertinggi di Ligue 1 sejauh musim 2026/2027 berjalan.

Catatan kandang memberikan alasan tambahan bagi Auxerre untuk optimistis.