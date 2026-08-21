Prediksi Skor Lens vs Auxerre: Juara French Super Cup, Les Lensois Siap Tancap Gas

RC Lens berpeluang meraih kemenangan saat menjamu AJ Auxerre pada pekan pembuka Ligue 1 2026/2027 di Stade Bollaert-Delelis. Simak prediksi Lens vs Auxerre di Liga Prancis 2026/2027. Les Lensois diunggulkan menang setelah menjuarai French Super Cup. (Dok. RC Lens)
JawaPos.com — RC Lens berpeluang membuka Liga Prancis 2026/2027 dengan kemenangan saat menjamu AJ Auxerre di Stade Bollaert-Delelis, Sabtu (22/8/2026).
Les Lensois datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menaklukkan Paris Saint-Germain 1-0 di French Super Cup. Sementara itu, Auxerre menutup pramusim dengan kemenangan atas Werder Bremen dan tetap berpeluang memberikan perlawanan.
RC Lens memasuki pekan pertama Ligue 1 2026/2027 dengan modal trofi French Super Cup. Kemenangan 1-0 atas Paris Saint-Germain melalui gol Florian Thauvin pada babak pertama membawa tim asuhan Dino Toppmoller meraih trofi kedua secara beruntun setelah sebelumnya menjuarai Coupe de France.
Performa RC Lens sepanjang pramusim juga cukup menjanjikan. Mereka mampu mengalahkan Sunderland dan Crystal Palace yang sama-sama berasal dari Premier League.
Les Lensois kemudian menutup rangkaian tersebut dengan kemenangan 3-1 atas Villarreal pada final Como Cup. Hasil itu membuat RC Lens memiliki alasan kuat untuk membidik tiga poin pada laga perdana.
Ambisi RC Lens musim ini tidak berhenti pada sekadar mempertahankan posisi di papan atas. Klub tersebut sudah dua kali finis sebagai runner-up Ligue 1 sejak kembali ke kompetisi teratas Prancis dan musim lalu hanya tertinggal enam poin dari Paris Saint-Germain.
RC Lens memiliki keuntungan lain menjelang duel melawan AJ Auxerre karena berhasil menyapu bersih dua pertemuan kedua tim pada musim lalu.
Les Lensois menang 2-1 ketika bertandang ke Stade de l'Abbe-Deschamps pada Oktober, sebelum kembali mengamankan kemenangan 1-0 di kandang sendiri.
Catatan tersebut membuat RC Lens lebih percaya diri menghadapi pertandingan pembuka di Stade Bollaert-Delelis.
Namun, AJ Auxerre tetap memiliki satu kenangan manis karena berhasil mempermalukan tuan rumah dengan skor telak 4-0 ketika terakhir kali berkunjung ke markas RC Lens pada April 2025.
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