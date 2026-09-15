Prediksi Skor West Ham United vs Fulham di Carabao Cup: The Hammers Jungkalkan Tim Tamu

JawaPos.com — West Ham United membidik kemenangan kelima beruntun saat menjamu Fulham pada putaran ketiga Carabao Cup di London Stadium, Rabu (16/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Dengan performa mencetak 16 gol dalam empat laga terakhir menjadi modal kuat The Hammers untuk menyingkirkan tim Premier League tersebut dari kompetisi.
West Ham United datang ke duel ini dengan kepercayaan diri tinggi meski musim lalu harus menerima kenyataan pahit terdegradasi dari Premier League.
Di bawah Nuno Espirito Santo, The Hammers justru tampil menggigit di awal musim 2026/2027 dan kini memimpin klasemen Championship setelah mengoleksi empat kemenangan beruntun.
Kemenangan terbaru terasa sangat meyakinkan karena West Ham United menghancurkan Wrexham dengan skor 6-0 pada Sabtu.
Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rangkaian kemenangan mereka menjadi empat laga, dengan total 16 gol yang menunjukkan lini depan sedang berada dalam kondisi panas.
Produktivitas itu menjadi alasan utama West Ham United layak difavoritkan saat menghadapi Fulham.
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Mereka juga punya pengalaman positif di Carabao Cup musim ini setelah menundukkan Southampton 4-1 di St Mary's pada putaran kedua, 25 Agustus lalu.
Joshua Ajala menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam kemenangan tersebut.
Penyerang berusia 19 tahun itu mencetak dua gol, sedangkan Taty Castellanos dan Jarrod Bowen ikut menyumbangkan gol untuk memastikan West Ham United melaju dengan nyaman.
Bowen kembali menjadi sosok penting bagi tuan rumah pada laga kali ini.
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