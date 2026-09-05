Prediksi Skor Ajax vs PSV Eindhoven di Liga Belanda: Duel Ketat Berpotensi Imbang!

JawaPos.com — Ajax dan PSV Eindhoven diprediksi bermain imbang 3-3 dalam duel De Topper pada pekan kelima Eredivisie di Johan Cruyff Arena, Minggu (6/9/2026) pukul 01.00 WIB, karena kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan memiliki lini serang produktif.

Pertandingan ini berpotensi berlangsung terbuka dengan banyak gol sekaligus menguji ambisi kedua kandidat juara Liga Belanda.

Ajax Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi Ajax memasuki pertandingan melawan PSV Eindhoven dengan modal 13 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi, termasuk rangkaian hasil positif pada awal musim Eredivisie.

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Tim asuhan Michel juga baru saja menghancurkan Telstar 4-0 pada pekan sebelumnya, sekaligus mencatat clean sheet setelah sempat kebobolan dua gol atau lebih dalam empat pertandingan beruntun.

Dalam tiga laga Eredivisie musim ini, Ajax mengoleksi dua kemenangan dan satu hasil imbang sehingga masih menjaga status tidak terkalahkan.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama mereka karena Michel terlihat mengedepankan pendekatan menyerang untuk mencetak gol sebanyak mungkin.

Rekor pertemuan terbaru juga membuat Ajax semakin percaya diri menghadapi rivalnya tersebut.

Ajax tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir melawan PSV Eindhoven, setelah sebelumnya menelan tujuh kekalahan dari sembilan duel, termasuk enam kekalahan beruntun.