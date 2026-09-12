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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 12 September 2026 | 20.08 WIB

Prediksi Skor Lorient vs Toulouse di Liga Prancis: Les Merlus Akhiri Puasa Menang di Kandang

Lorient berpeluang mengamankan tiga poin saat menjamu Toulouse pada lanjutan Ligue 1 2026/2027 di Stade du Moustoir. (Lorient)

 

JawaPos.com — Lorient berpeluang meraih kemenangan kedua beruntun saat menjamu Toulouse di Stade du Moustoir pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027, Minggu (13/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Les Merlus datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Lens, sedangkan Toulouse menelan kekalahan dari Lille dan baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan.

Lorient Mulai Bangkit Setelah Menang atas Lens

Lorient memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah meraih kemenangan pertama musim ini di markas Lens.

Mamadou Kone menjadi penentu kemenangan 1-0 tersebut melalui gol keduanya di level senior, sekaligus membawa Les Merlus mengumpulkan empat poin dari tiga laga.

Hasil itu membuat Lorient menempati posisi kedelapan klasemen sementara Ligue 1, terpaut lima poin dari pemuncak Monaco.

Alexandre Dujeux tentu berharap kemenangan di Lens menjadi titik awal kebangkitan timnya setelah hanya mencetak dua gol dalam tiga pertandingan.

Produktivitas menjadi pekerjaan rumah terbesar Lorient pada awal musim 2026/2027.

Hanya Nice yang mencetak gol lebih sedikit dengan satu gol, sementara Lorient harus mencari solusi setelah kehilangan Bamba Dieng dan Pablo Pagis yang menjadi pencetak gol terbanyak musim lalu.

Toulouse Terpuruk dengan Satu Poin

Toulouse justru datang ke Stade du Moustoir dengan kondisi yang jauh lebih mengkhawatirkan.

Les Violets hanya mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan kini berada di posisi ke-17 klasemen Ligue 1 setelah menelan kekalahan beruntun dari dua pertandingan terakhir.

Kekalahan terbaru terjadi saat Toulouse menjamu Lille. Ayase Ueda, pemain anyar Lille yang didatangkan dengan nilai transfer besar, mencetak gol debut kompetitifnya sekaligus membuat Toulouse kembali gagal meraih kemenangan.

Editor: Edi Yulianto
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