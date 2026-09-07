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Andika Rachmansyah
Senin, 7 September 2026 | 21.06 WIB

Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Excelsior di Liga Belanda: The Kralingers Curi Poin Penuh

Skuad Excelsior Rotterdam. (Instagram/@excelsiorrdam) - Image

Skuad Excelsior Rotterdam. (Instagram/@excelsiorrdam)

JawaPos.com - NEC Nijmegen akan menjamu Excelsior dalam lanjutan Liga Belanda 2026/2027 di Goffertstadion, Selasa (8/9) pukul 23.45 WIB. The Kralingers - julukan Excelsior - diprediksi akan mencuri poin penuh dalam laga tandang tersebut.

NEC Nijmegen saat ini mengoleksi dua kemenangan dan dua kekalahan dari empat pertandingan Liga Belanda 2026/2027. Menariknya, seluruh kemenangan tersebut diraih saat mereka bermain tandang, sedangkan dua laga kandang berakhir dengan kekalahan.

NEC Nijmegen membuka musim dengan kekalahan 1-2 dari Telstar di Goffertstadion. Kemudian pasukan Dick Schreuder mampu bangkit dengan menang 4-1 atas Willem II dab 3-1 melawan PEC Zwolle, tetapi kembali kalah 1-3 dari Feyenoord di kandang sekaligus pertandingan terakhir.

Kondisi tersebut membuat NEC Nijmegen masih mencari kemenangan pertama di hadapan pendukungnya sendiri pada musim ini. Lini belakang mereka juga menjadi salah satu sorotan karena sudah kebobolan empat gol dalam dua laga kandang.

Performa NEC Nijmegen bisa dibilang belum memberikan hasil yang sesuai harapan. Di kompetisi Eropa pun mereka juga menelan pil pahit. Tim berjuluk Eniesee itu tersingkir dari play-off Liga Champions setelah kalah dari Bodo/Glimt dengan skor agregat 6-1.

Dari kubu lawan, Excelsior justru mengawali musim yang lebih menjanjikan. Tim asuhan Ruben den Uil itu sudah mengemas tiga kemenangan dari empat pertandingan. Mereka menelan satu kekalahan dari sang juara bertahan, PSV Eindhoven.

Excelsior membuka musim dengan kemenangan telak 4-0 di markas Cambuur. Mereka kemudian kalah 1-2 dari PSV sebelum bangkit dengan mengalahkan Sparta Rotterdam 2-1 dan Willem II 3-0. Sembilan poin yang sedang dikoleksi membuat mereka kini duduk di peringkat kelima.

Secara rekor pertemuan, NEC Nijmegen lebih unggul atas Excelsior. Skuad Eniesee memenangkan empat dari lima pertemuan terakhir, meski catatan tersebut terjadi ketika sang lawan dalam periode sulit musim lalu.

Kini, Excelsior datang sebagai tim yang sedang dalam tren positif. Tiga kemenangan dalam empat laga membuat pasukan Ruben den Uil memiliki kepercayaan diri tinggi untuk membungkam NEC Nijmegen.

Editor: Edi Yulianto
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