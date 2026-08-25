Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

Bodo/Glimt diprediksi kembali mengalahkan NEC Nijmegen dan mengamankan tiket ke fase liga Liga Champions 2026/2027. (Bodo/Glimt)
JawaPos.com — Bodo/Glimt berpeluang besar menyingkirkan NEC Nijmegen pada leg kedua playoff Liga Champions 2026/2027 di Aspmyra Stadion, Rabu (26/8/2026) pukul 02.00 WIB, setelah menang 3-1 pada pertemuan pertama di Belanda.
Keunggulan dua gol membuat tim Norwegia hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket menuju fase liga, sementara NEC Nijmegen wajib menang dengan selisih minimal tiga gol untuk membalikkan keadaan.
Bodo/Glimt berada dalam posisi sangat nyaman setelah membawa pulang kemenangan 3-1 dari markas NEC Nijmegen pada leg pertama pekan lalu.
Baca Juga:Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Bodo/Glimt di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Superlaget Menang?
Sondre Fet, Andreas Helmersen, dan Haitam Aleesami menjadi pencetak gol yang membawa wakil Norwegia unggul dua gol menjelang laga penentuan di Aspmyra Stadion.
Hasil tersebut memperpanjang catatan impresif Bodo/Glimt di kompetisi Eropa dalam beberapa musim terakhir.
Mereka selalu mencapai fase gugur kompetisi Eropa dalam lima tahun terakhir, termasuk menembus babak 16 besar Liga Champions musim lalu setelah melewati lawan-lawan kuat seperti Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter Milan.
Performa domestik juga memperkuat alasan Bodo/Glimt layak menjadi favorit pada pertandingan ini.
Setelah kehilangan gelar juara Eliteserien musim lalu karena finis satu poin di belakang Viking, skuad asuhan Kjetil Knutsen justru sedang membukukan enam kemenangan beruntun sejak jeda musim panas.
Produktivitas mereka juga menjadi ancaman serius bagi NEC Nijmegen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti