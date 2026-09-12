Marco Materazzi Puji Sosok Jose Mourinho: Anda Akan Merindukannya Ketika Dia Pergi

JawaPos.com - Marco Materazzi punya alasan kuat untuk berbicara tentang Jose Mourinho. Mantan bek Inter Milan tersebut pernah merasakan langsung bagaimana pelatih asal Portugal itu memimpin sebuah ruang ganti hingga meraih salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah klub.

Kini, lebih dari 16 tahun setelah musim 2009-10 yang luar biasa, kekaguman Materazzi terhadap Mourinho belum berubah.

Melansir MARCA, Materazzi menilai kembalinya Mourinho ke Real Madrid bukan sesuatu yang mengejutkan. Ia bahkan percaya hubungan erat Mourinho dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, menjadi salah satu faktor penting di balik keputusan tersebut.

Materazzi Paham Betul Karakter Mourinho

Materazzi dan Mourinho membangun hubungan yang sangat dekat ketika bekerja sama di Inter pada musim 2009-10.

Saat itu, Inter mencatat sejarah dengan meraih treble setelah memenangkan Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions.

Mourinho menjadi sosok sentral dalam kesuksesan tersebut, sementara Materazzi merupakan bagian dari skuad yang menjalani musim bersejarah itu. Karena itu, Materazzi memahami karakter Mourinho lebih baik dibandingkan kebanyakan orang.

“Tidak perlu panik; Anda hanya perlu melakukan perubahan yang tepat,” kata Materazzi.

Menurutnya, keputusan Mourinho kembali ke Santiago Bernabeu sangat berkaitan dengan hubungan dan kepercayaan yang sudah terjalin dengan Florentino Perez.