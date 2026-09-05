Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Napoli di Liga Italia: Chivu Belum Tentu Mainkan Akanji

Sundulan Manuel Akanji berbuah gol kedua bagi Inter Milan di kandang Lecce. (X/@Inter)
JawaPos.com - Inter Milan akan menjamu Napoli di pekan ketiga Liga Italia. Laga tersebut bakal dimainkan di Giuseppe Meazza, Sabtu (5/9) pukul 23.00 WIB.
Cristian Chivu masih ragu mainkan Manuel Akanji
Menjelang melawan Napoli, Cristian Chivu ditanya media apakah ia akan memainkan Manuel Akanji yang selalu bermain dalam dua laga sebelumnya melawan Monza dan Cagliari. Sang pelatih menjawab bahwa ia belum tahu tentang susunan pemainnya.
"Saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu susunan pemainnya. Saya ragu-ragu. Saya memiliki 25 pemain yang semuanya bagus dan kuat, dan saya membuat pilihan di menit-menit terakhir. Saya tidak menyiapkan susunan pemain tiga hari sebelumnya. Saya memiliki metode yang memungkinkan saya untuk merahasiakan semuanya: setiap orang harus merasa penting, dan yang lain tidak dapat dikesampingkan sejak hari Selasa," kata Cristian Chivu yang dikutip laman resmi Inter Milan, Sabtu (5/9).
"Terkadang orang tidak menyukainya, dan saya mungkin juga menciptakan kesulitan mental bagi para pemain, tetapi setelah tahun seperti ini saya akan terus seperti ini. Saya memiliki beberapa nama yang pasti, tetapi semuanya dapat berubah dari satu hari ke hari berikutnya. Kita lihat saja nanti," tambah pelatih asal Rumania tersebut.
Menghadapi Napoli, Chivu ingin Inter Milan bermain dominan. Ia juga berharap para pemainnya selalu berpikir positif dan disiplin.
"Kami ingin tetap dominan dan proaktif, membuat kesalahan dan belajar darinya, dan tidak membiarkan diri kami dikalahkan oleh permainan yang terburu-buru atau kesalahan yang dapat terjadi dalam sepak bola. Selalu berpikir positif, menunjukkan ketekunan dan disiplin, dan melakukan upaya mental untuk mengatasi pikiran negatif. Itu selalu hal yang sama. Tim ini masih memiliki ruang untuk berkembang," jelas pelatih yang merupakan mantan bek tersebut.
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Untuk para pemainnya, Chivu ingin ada peningkatan setelah menang dua laga melawan Monza dan Cagliari. Ia berharap para pemainnya menunjukkan kualitasnya.
"Saya mencari kemajuan dan peningkatan, dan saya telah melihatnya di pertandingan Monza dan Cagliari. Saya selalu menuntut lebih. Saya tahu para pemain memahami betapa pentingnya pertandingan ini, dan saya berharap untuk melihat versi terbaik dari diri mereka besok (hari ini)," pungkas Cristian Chivu.
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Jawa Pos
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