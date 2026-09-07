Prediksi Skor Udinese vs Lazio di Liga Italia: Biancocelesti Curi Poin di Kandang Zebra Kecil

Gol Davide Frattesi selamatkan debut Gennaro Gattuso sebagai pelatih Lazio. (@official_sslazio/Instagram).
JawaPos.com - Udinese akan menjamu Lazio pada pertandingan pekan ketiga Liga Italia 2026/2027 di Bluenergy Stadium, Selasa (8/9) pukul 01.45 WIB.
Biancocelesti -julukan Lazio, diperkirakan bisa mencuri poin dari laga tandang tersebut.
Kedua tim datang dengan modal positif karena baik Udinese maupun Lazio belum menelan kekalahan dalam dua pertandingan awal Liga Italia musim ini.
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Udinese belum terkalahkan di kompetisi domestik musim ini dengan mengoleksi empat poin dari dua pertandingan.
Sementara, Lazio tampil lebih sempurna setelah meraih enam poin tanpa sekalipun kebobolan dalam dua laga pembuka.
Udinese mengawali kompetisi dengan menahan imbang Como 1907 sebelum meraih kemenangan di markas Monza dengan skor 3-2.
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Tim asuhan Kosta Runjaic itu juga berhasil menjaga momentum setelah lolos ke babak 16 besar Coppa Italia usai gulung Venezia.
Catatan tersebut membuat Zebra Kecil -julukan Udinese, cukup percaya diri menghadapi Lazio yang sedang berada dalam tren positif.
Terlebih, Udinese punya rekor apik dalam beberapa pertemuan terkhir melawan Biancocelesti.
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Jawa Pos
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