Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 7 September 2026 | 17.22 WIB

Prediksi Skor Udinese vs Lazio di Liga Italia: Biancocelesti Curi Poin di Kandang Zebra Kecil

Gol Davide Frattesi selamatkan debut Gennaro Gattuso sebagai pelatih Lazio. (@official_sslazio/Instagram). - Image

Gol Davide Frattesi selamatkan debut Gennaro Gattuso sebagai pelatih Lazio. (@official_sslazio/Instagram).

JawaPos.com - Udinese akan menjamu Lazio pada pertandingan pekan ketiga Liga Italia 2026/2027 di Bluenergy Stadium, Selasa (8/9) pukul 01.45 WIB.

Biancocelesti -julukan Lazio, diperkirakan bisa mencuri poin dari laga tandang tersebut.

Kedua tim datang dengan modal positif karena baik Udinese maupun Lazio belum menelan kekalahan dalam dua pertandingan awal Liga Italia musim ini.

Udinese belum terkalahkan di kompetisi domestik musim ini dengan mengoleksi empat poin dari dua pertandingan.

Sementara, Lazio tampil lebih sempurna setelah meraih enam poin tanpa sekalipun kebobolan dalam dua laga pembuka.

Udinese mengawali kompetisi dengan menahan imbang Como 1907 sebelum meraih kemenangan di markas Monza dengan skor 3-2.

Tim asuhan Kosta Runjaic itu juga berhasil menjaga momentum setelah lolos ke babak 16 besar Coppa Italia usai gulung Venezia.

Catatan tersebut membuat Zebra Kecil -julukan Udinese, cukup percaya diri menghadapi Lazio yang sedang berada dalam tren positif.

Terlebih, Udinese punya rekor apik dalam beberapa pertemuan terkhir melawan Biancocelesti.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Bologna vs Sassuolo di Liga Italia: Derbi Emilia Berpotensi Imbang di Renato Dall'Ara - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bologna vs Sassuolo di Liga Italia: Derbi Emilia Berpotensi Imbang di Renato Dall'Ara

Minggu, 6 September 2026 | 16.45 WIB

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

Minggu, 6 September 2026 | 16.38 WIB

Prediksi Skor Frosinone vs Venezia di Liga Italia: I Leoni Alati Bisa Curi 3 Poin di Benito Stirpe - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Frosinone vs Venezia di Liga Italia: I Leoni Alati Bisa Curi 3 Poin di Benito Stirpe

Minggu, 6 September 2026 | 16.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore