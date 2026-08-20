Paes Berpotensi Starter! Prediksi Susunan Pemain FC Sion vs Ajax di Play-off Liga Konferensi Eropa

JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, berpotensi starter saat Ajax Amsterdam menghadapi FC Sion di leg pertama play-off Liga Konferensi Eropa 2026/2027. Berikut prediksi susunan pemain pertandingan tersebut.

Ajax Amsterdam akan menjalani laga tandang pada leg pertama. Sesuai jadwal, tim berjulukkan De Godenzonen itu akan menghadapi FC Sion di Stadion Tourbillon, Sion, Swiss, Jumat (21/8/2026) pukul 01.15 WIB.

Pelatih Ajax Amsterdam, Michel Sanchez, membawa 23 pemain dalam lawatannya ke Swiss. Tiga diantaranya adalah penjaga gawang. Selain Paes, dua nama lainnya adalah Marc Ter Stegen dan Joeri Hoerkens.

Ter Stegen mungkin akan menjadi kiper utama yang dipercaya Michel dalam pertandingan melawan FC Sion. Akan tetapi, eks pemain Barcelona itu tampil tidak begitu apik saat Ajax Amsterdam menghadapi SC Heerenveen dalam lanjutan Liga Belanda 2026/2027 pada Minggu (16/8) lalu.

Dalam laga tersebut, Ajax Amsterdam sejatinya sudah unggul 2-0 lebih dulu. Namun SC Heerenveen secara mengejutkan berhasil mencetak dua gol penyeimbang sehingga skor berakhir 2-2.

Performa yang kurang ideal itu tampaknya akan membuka secercah harapan bagi Paes untuk tampil saat menghadapi FC Sion. Jika benar dipercaya oleh Michel, ini menjadi momentum bagus bagi kiper berlabel Timnas Indonesia itu untuk membuktikan kualitasnya.

Bicara pertandingan, Michel memprediksi laga tandang melawan FC Sion tidak akan mudah. Namun, ia menegaskan anak asuhnya siap tampil habis-habisan demi membawa pulang tiga poin dari Swiss. Terlebih, laga tandang itu juga akan dipadati oleh ribuan suporter Ajax Amsterdam.

“Saya memperkirakan pertandingan yang intens, tetapi kami siap menciptakan posisi yang bagus bagi diri kami saat menghadapi FC Sion. Saya memahami bahwa sektor suporter tandang kembali terjual habis. Kami akan melakukan segala cara untuk memberikan malam yang berkesan bagi para pendukung,” tegas Michel.