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Jumat, 21 Agustus 2026 | 17.35 WIB

Hasil Play-off Liga Conference: Atalanta Imbang, Ajax tekuk Sion

Atalanta bermain imbang tanpa gol ketika menjamu wakil Israel Hapoel Tel Aviv dalam pertandingan leg pertama play-off kualifikasi Liga Conference di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis malam waktu setempat. (X/Atalanta_BC) - Image

Atalanta bermain imbang tanpa gol ketika menjamu wakil Israel Hapoel Tel Aviv dalam pertandingan leg pertama play-off kualifikasi Liga Conference di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis malam waktu setempat. (X/Atalanta_BC)

JawaPos.com - Atalanta bermain imbang, sedangkan Ajax menekuk Sion pada pertandingan leg pertama play-off kualifikasi Liga Conference, Kamis malam waktu setempat.

Klub Liga Italia Atalanta harus puas bermain imbang tanpa gol ketika menjamu wakil Israel Hapoel Tel Aviv di Stadion Gewiss, Bergamo, demikian catatan UEFA.

Hasil imbang membuat kedua tim masih memiliki peluang sama untuk melaju ke fase grup Liga Conference dengan mengemas kemenangan pada leg kedua, pekan depan.

Pertandingan leg kedua play-off kualifikasi Liga Conference antara Atalanta menghadapi Hapoel Tel Aviv di Stadion DVTK, Miskolc, Hungaria, Jumat (28/8) pukul 01.00 WIB.

Sementara itu, klub Belanda Ajax menekuk wakil Swiss FC Sion dengan skor 4-2 pada leg pertama kualifikasi play-off Liga Conference di Stadion Tourbillon, Sion.

Pada pertandingan itu Ajax mengamankan kemenangan berkat gol Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodaredan Davy Klassen, sedangkan Sion memberikan perlawanan melalui Franck Surdez serta Ilyas Chouaref.

Kemenangan itu membuat Ajax hanya perlu mengemas hasil imbang untuk melaju ke fase liga Liga Conference, di sisi lain, Sion harus menang dengan selisih tiga gol untuk bisa melangkah ke putaran final.

Selanjutnya Ajax akan menjamu Sion pada leg kedua play-off kualifikasi Liga Conference di Stadion Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Jumat (28/8) pukul 01.00 WIB.

Hasil leg pertama play-off kualifikasi Liga Conference

Inter Turku 0 - 0 Copenhagen

Editor: Banu Adikara
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