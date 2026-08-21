Hasil Play-off Liga Conference: Atalanta Imbang, Ajax tekuk Sion

Atalanta bermain imbang tanpa gol ketika menjamu wakil Israel Hapoel Tel Aviv dalam pertandingan leg pertama play-off kualifikasi Liga Conference di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis malam waktu setempat. (X/Atalanta_BC)
JawaPos.com - Atalanta bermain imbang, sedangkan Ajax menekuk Sion pada pertandingan leg pertama play-off kualifikasi Liga Conference, Kamis malam waktu setempat.
Klub Liga Italia Atalanta harus puas bermain imbang tanpa gol ketika menjamu wakil Israel Hapoel Tel Aviv di Stadion Gewiss, Bergamo, demikian catatan UEFA.
Hasil imbang membuat kedua tim masih memiliki peluang sama untuk melaju ke fase grup Liga Conference dengan mengemas kemenangan pada leg kedua, pekan depan.
Pertandingan leg kedua play-off kualifikasi Liga Conference antara Atalanta menghadapi Hapoel Tel Aviv di Stadion DVTK, Miskolc, Hungaria, Jumat (28/8) pukul 01.00 WIB.
Baca Juga:Lapangan Parc des Princes Rusak Akibat Dihantam Gelombang Panas, Laga PSG vs Rennes Dipindahkan
Sementara itu, klub Belanda Ajax menekuk wakil Swiss FC Sion dengan skor 4-2 pada leg pertama kualifikasi play-off Liga Conference di Stadion Tourbillon, Sion.
Pada pertandingan itu Ajax mengamankan kemenangan berkat gol Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodaredan Davy Klassen, sedangkan Sion memberikan perlawanan melalui Franck Surdez serta Ilyas Chouaref.
Baca Juga:Jelang Lawan Arsenal, Frank Lampard Minta Coventry City Bersiap Hadapi Tekanan Premier League
Kemenangan itu membuat Ajax hanya perlu mengemas hasil imbang untuk melaju ke fase liga Liga Conference, di sisi lain, Sion harus menang dengan selisih tiga gol untuk bisa melangkah ke putaran final.
Selanjutnya Ajax akan menjamu Sion pada leg kedua play-off kualifikasi Liga Conference di Stadion Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Jumat (28/8) pukul 01.00 WIB.
Inter Turku 0 - 0 Copenhagen
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi