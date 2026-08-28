Prediksi Skor Bayern Munich vs Stuttgart: Die Roten Berpeluang Pesta Gol di Allianz Arena

Harry Kane dan Bayern Munich diprediksi mampu mengatasi Stuttgart pada laga pembuka Bundesliga 2026/2027 di Allianz Arena. (Bayern)
JawaPos.com — Bayern Munich diprediksi mampu mengalahkan Stuttgart pada pekan pertama Bundesliga 2026-27 di Allianz Arena, Sabtu (29/8/2026) pukul 01.30 WIB, berkat ketajaman lini depan dan rekor kandang yang impresif.
Die Roten datang sebagai juara bertahan dengan catatan 122 gol musim lalu, sementara Stuttgart harus menghadapi lawan yang telah memenangi enam pertemuan terakhir.
Bayern Munich mengawali musim baru dengan kepercayaan diri tinggi setelah menaklukkan Borussia Dortmund 2-1 pada final German Supercup 22 Agustus lalu.
Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Die Roten menjadi hanya sekali kalah dalam 26 pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Tim asuhan Vincent Kompany juga tampil luar biasa sepanjang Bundesliga 2025/2026 dengan mengoleksi 89 poin.
Bayern Munich unggul 16 poin atas Borussia Dortmund di posisi kedua sekaligus mencatat total poin tertinggi mereka dalam 12 musim terakhir.
Kekuatan terbesar Bayern Munich tetap berada di lini depan yang dihuni Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz.
Musim lalu, Die Roten mencetak 122 gol dalam 34 pertandingan Bundesliga, sekaligus memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim yang sebelumnya berada di angka 101.
Produktivitas tersebut membuat Stuttgart harus bekerja ekstra keras sejak menit pertama.
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Jawa Pos
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