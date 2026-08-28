Prediksi Susunan Pemain Bayern Munchen vs Stuttgart: Ismael Saibari Siap Main Jadi Starter

JawaPos.com - Bayern Munchen bakal menghadapi Stuttgart di pekan pembuka Liga Jerman. Laga tersebut akan dimainkan di Allianz Arena, Sabtu (29/8) pukul 01.30 WIB.

Ismael Saibari siap jadi starter dan pemain yang bermain sebagai nomor 10

Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany memastikan bahwa Lennart Karl sudah kembali ke skuad. Ia mengalami cedera otot di sesi latihan timnas Jerman menjelang Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Ismael Saibari sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik setelah mengalami cedera hamstring menjelang perempat final Piala Dunia 2026. Vincent Kompany juga berharap pemain barunya itu bisa dimainkan.

"Lennart Karl sudah kembali ke dalam skuad; kita harus menunggu dan melihat seberapa besar peran yang bisa dia mainkan. Ismael Saibari menunjukkan perkembangan yang sangat baik; kita akan lihat apakah dia siap untuk menjadi starter. Kita punya banyak pertandingan yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan; kita akan memutuskan setelah sesi latihan hari ini – dia sudah hampir siap untuk bermain 90 menit penuh pertamanya," kata Vincent Kompany yang dikutip laman resmi Bayern Munchen, Jumat (27/8).

Kompany juga ditanya tentang siapa pemain yang paling cocok mengisi posisi nomor 10. Ia menjawab ada tiga pemain yang bisa bermain di posisi tersebut seperti Raphael Guerreiro, Nathaniel Brown, dan Konrad Laimer.

"Anda telah menyaksikan pertandingan di mana Raphaël Guerreiro juga bermain di posisi nomor 10. Posisi nomor 10 dan posisi bek sayap memiliki banyak kesamaan bagi kami dalam hal menyerang," jelas pelatih asal Belgia tersebut.

"Itulah mengapa tidak jarang Konrad Laimer, Rapha Guerreiro, atau bahkan Nene Brown bermain di sana. Dia juga bermain di posisi itu di tim junior. Dia dijadwalkan bermain sebagai bek sayap, tetapi dia bisa bermain di berbagai posisi lain. Hal yang sama berlaku untuk Konrad Laimer. Kami memiliki skuad yang kuat; terkadang lebih baik memiliki beberapa pemain yang dapat bermain di banyak posisi daripada memiliki lebih banyak pemain dalam skuad," lanjut Kompany.