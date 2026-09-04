Prediksi Skor Real Betis vs Real Madrid: Los Blancos Incar Kemenangan Keempat

JawaPos.com - Real Betis akan menjamu Real Madrid pada pekan keempat La Liga 2026/27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di La Cartuja, Sabtu (5/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Pertemuan kedua tim menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pada jornada keempat Liga Spanyol.

Real Madrid datang dengan modal sempurna setelah meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan awal. Sementara itu, Real Betis berusaha bangkit setelah hasil mengecewakan pada laga terakhir.

Madrid saat ini mengoleksi sembilan poin dan berada di posisi kedua klasemen. Los Blancos hanya tertinggal dari Barcelona karena perbedaan selisih gol. Situasi tersebut membuat kemenangan di markas Betis menjadi penting bagi pasukan Jose Mourinho.

Di sisi lain, Real Betis mengawali kompetisi dengan cukup baik. Tim Manuel Pellegrini meraih kemenangan atas Real Sociedad dan Valencia. Namun, tren tersebut terhenti secara mengejutkan ketika mereka kalah telak 2-5 dari Levante pada pertandingan sebelumnya.

Hasil itu tentu menjadi pekerjaan rumah bagi lini belakang Betis. Menghadapi Madrid yang sedang produktif, kesalahan sekecil apa pun berpotensi memberikan masalah besar bagi tuan rumah.

Madrid sejauh ini tampil sangat meyakinkan di depan gawang. Dalam tiga pertandingan La Liga, mereka sudah mencetak 10 gol. Kemenangan 4-1 atas Real Sociedad dan 4-0 ketika menghadapi Malaga menjadi bukti bahwa lini depan Los Blancos sedang berada dalam kondisi bagus.

Kylian Mbappe menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Kehadiran penyerang asal Prancis tersebut membuat Madrid memiliki ancaman besar di area pertahanan lawan. Selain Mbappe, Vinicius Junior dan para pemain kreatif di belakangnya juga bisa menjadi pembeda.