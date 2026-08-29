Como 1907 Kebut Renovasi Stadio Giuseppe Sinigaglia, Siap Sambut PSG di Liga Champions

JawaPos.com - Sejak kepastian lolos ke Liga Champions untuk kali pertama musim lalu, Como 1907 langsung mengebut renovasi Stadio Giuseppe Sinigaglia, kandang mereka. Kemarin (28/8), Como 1907 mengumumkan bahwa Stadio Sinigaglia sudah siap menggelar laga ajang antarklub Eropa.

Dilansir dari Qui Como, banyak aspek stadion yang disesuaikan dengan standar Eropa. Antara lain ukuran lapangan diperlebar dan berdampak pada pemindahan bench dan tunnel. Ada pula area beratap di pinggir lapangan untuk penyandang disabilitas.

Sementara itu, ruang pers dan ruang media diperluas. Renovasi juga menyasar ruang ganti. Pembangunan tersebut dicapai dalam kurun waktu tiga bulan. Termasuk pembangunan kembali curva ovest atau menghilangkan ”celah” di antara tribun.