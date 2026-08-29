Prediksi Skor Napoli vs Como: Partenopei Berpeluang Menang Tipis di Stadio Maradona!

Rasmus Hojlund menjadi salah satu tumpuan Napoli saat menjamu Como di Stadio Maradona pada pekan kedua Serie A. (Napoli)
JawaPos.com — Napoli diprediksi mengalahkan Como 1-0 pada pekan kedua Serie A di Stadio Maradona, Minggu (30/9/2026) pukul 23.30 WIB, dalam duel dua tim yang sama-sama akan tampil di Liga Champions.
Partenopei mengusung modal kemenangan 2-0 atas Genoa, sedangkan Como hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Udinese pada laga pembuka.
Napoli datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah membuka musim dengan kemenangan 2-0 di markas Genoa.
Kevin De Bruyne menjadi pembeda setelah masuk dari bangku cadangan, mencetak gol pembuka kontroversial sekaligus memberikan assist untuk gol penting Antonio Vergara.
Hasil tersebut menjadi awal positif bagi Max Allegri yang ditunjuk sebagai pelatih baru Napoli setelah Antonio Conte meninggalkan klub.
Musim lalu, Napoli finis sebagai runner-up Serie A dan tetap mengangkat trofi Supercoppa Italiana, meski perjalanan mereka di Liga Champions mengecewakan.
Kini, Allegri mendapat tantangan membawa Napoli kembali bersaing di level tertinggi Eropa.
Arsenal dan Manchester City menjadi dua lawan yang bakal menghiasi perjalanan mereka di fase liga Liga Champions, sehingga konsistensi sejak awal Serie A menjadi sangat penting.
Stadio Maradona juga menjadi modal kuat bagi Napoli.
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Jawa Pos
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