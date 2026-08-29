Prediksi Skor Sunderland vs Fulham: Kans The Cottagers Permalukan Tuan Rumah di Stadium of Light!

JawaPos.com — Sunderland berpeluang kembali menelan kekalahan saat menjamu Fulham pada pekan kedua Premier League 2026/2027 di Stadium of Light, Minggu (30/8/2026) pukul 20.00 WIB, setelah The Black Cats kalah 1-2 dari Ipswich Town pada laga pembuka.

Fulham juga mengawali musim dengan kekalahan, tetapi performa lini serang mereka memberi ancaman serius bagi tuan rumah.

Sunderland Dibayangi Masalah Pertahanan Sunderland perlu segera membenahi pertahanan jika tidak ingin kembali kehilangan poin di kandang sendiri.

Tim asuhan Regis Le Bris tersebut kalah 1-2 dari Ipswich Town pada pertandingan pembuka setelah kebobolan gol Jack Clarke pada menit ke-90.

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Hasil tersebut cukup mengecewakan mengingat Sunderland sempat menyamakan kedudukan melalui Nilson Angulo sebelum turun minum.

Kegagalan mempertahankan skor melawan tim promosi menjadi sinyal peringatan bagi The Black Cats yang ingin mengulang pencapaian musim lalu.

Sunderland tampil mengejutkan pada kampanye pertama mereka setelah kembali ke kasta tertinggi dengan finis di posisi ketujuh dan mengamankan tiket ke Liga Europa.

Namun, persaingan musim ini diperkirakan lebih berat sehingga konsistensi menjadi tantangan utama Le Bris.