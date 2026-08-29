Sunderland Bidik Karl Etta Eyong, Striker Muda Levante yang Tampil Tajam di La Liga

JawaPos.com - Sunderland mulai bergerak pada hari-hari terakhir bursa transfer untuk mencari tambahan tenaga di lini depan. Nama striker Levante, Karl Etta Eyong, kini masuk dalam radar The Black Cats.

Sunderland membutuhkan penyerang baru untuk menambah pilihan di lini depan. Pelatih Regis Le Bris disebut melihat Eyong sebagai salah satu pemain yang cocok dengan kebutuhan timnya.

Menurut laporan yang beredar, pembicaraan mengenai kesepakatan personal dengan Eyong diperkirakan tidak akan menjadi persoalan besar.

Tantangan utama justru datang dari Levante yang tentu tidak ingin kehilangan pemain yang baru mereka datangkan dari Villarreal pada musim panas ini.

Sunderland pun masih mencoba mencari formula transfer yang memungkinkan. Klub asal Wearside tersebut tidak ingin langsung membayar klausul pelepasan Eyong yang mencapai £26 juta atau sekitar Rp600 miliar, tergantung nilai tukar.

The Black Cats berharap bisa mendapatkan kesepakatan dengan nilai lebih rendah melalui proses negosiasi bersama Levante.

Eyong sendiri memiliki alasan kuat untuk menjadi pemain yang menarik perhatian. Penyerang berusia 22 tahun itu tampil cukup menonjol di La Liga musim lalu dengan mencetak tujuh gol.

Catatan tersebut membuat harga dan reputasinya meningkat. Sejumlah klub mulai memantau perkembangan pemain kelahiran Kamerun tersebut, termasuk klub-klub dari Spanyol.