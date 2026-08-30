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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.37 WIB

Roberto De Zerbi Ungkap Masalah Terbesar Tottenham Usai Kalah dari Newcastle

Pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi. (Dok. Tottenham Hotspur) - Image

Pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi. (Dok. Tottenham Hotspur)

JawaPos.com - Tottenham Hotspur kembali mendapatkan hasil mengecewakan. Kekalahan dari Newcastle United, yang kemudian diikuti hasil buruk lainnya, membuat Roberto De Zerbi mulai melihat persoalan yang lebih dalam daripada sekadar kualitas pemain.

Melansir Vavel, menurut pelatih asal Italia tersebut, mentalitas menjadi masalah terbesar yang harus segera dibenahi Tottenham.

De Zerbi sebenarnya datang dengan misi mengangkat performa Spurs setelah berjuang keras mempertahankan klub di Premier League pada dua bulan terakhir musim 2025/26. Namun, pergantian pemain dan aktivitas besar di bursa transfer belum langsung memberikan dampak yang diharapkan.

Tottenham masih kesulitan menemukan konsistensi. Dalam dua pertandingan melawan Newcastle dan Brentford, Spurs bahkan kebobolan lima gol tanpa mampu mencetak satu pun gol.

Bagi De Zerbi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa membangun tim baru membutuhkan lebih dari sekadar mendatangkan pemain berkualitas.

Mentalitas Tidak Bisa Dibeli

De Zerbi secara terbuka menyebut mentalitas sebagai pekerjaan rumah terbesar Tottenham. Menurutnya, karakter dan keseimbangan sebuah tim tidak otomatis muncul setelah klub mengeluarkan banyak uang di bursa transfer.

"Anda tidak bisa membeli mentalitas di bursa transfer atau dengan mendatangkan banyak pemain."

Editor: Novia Tri Astuti
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