Liverpool Gagal Mendapatkan Bek Incarannya di Detik Terakhir Bursa Transfer / ig @malogusto
JawaPos.com - Liverpool nyaris mendapatkan tambahan penting di lini pertahanan pada hari terakhir bursa transfer. The Reds melakukan pendekatan terakhir untuk mendatangkan bek kanan Chelsea, Malo Gusto, tetapi negosiasi berakhir tanpa kesepakatan.
Liverpool memang membutuhkan tambahan pemain di posisi tersebut. Conor Bradley sedang mengalami masalah kebugaran, sementara Jeremie Frimpong masih harus beradaptasi dengan tuntutan defensif sebagai bek kanan.
Dalam situasi tersebut, Gusto muncul sebagai opsi yang cukup menarik. Namun, perbedaan pandangan mengenai struktur transfer membuat rencana Liverpool gagal terwujud.
Liverpool Ingin Pinjam Gusto
Melansir Caught Offside, menurut Fabrice Hawkins, Liverpool mencoba mendatangkan Gusto dengan status pinjaman selama satu musim pada 1 September.
Pemain internasional Prancis berusia 23 tahun itu dinilai cocok untuk kebutuhan Liverpool karena sudah memiliki pengalaman di Premier League, kemampuan menyerang yang baik, serta fleksibilitas dalam bermain di lini belakang.
Liverpool berharap bisa mendapatkan solusi jangka pendek tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Namun, Chelsea memiliki keinginan berbeda.
The Blues hanya terbuka terhadap pembicaraan mengenai transfer permanen dan tidak tertarik dengan skema peminjaman sederhana.
Liverpool sendiri menginginkan kesepakatan sementara tanpa kewajiban membeli di akhir masa pinjaman. Chelsea menolak pendekatan tersebut karena tetap menginginkan penjualan permanen. Perbedaan tersebut akhirnya membuat negosiasi terhenti.
Liverpool Tak Punya Ruang untuk Transfer Permanen
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Jawa Pos
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