AFA Berikan Penghormatan Khusus untuk Messi di Liga Argentina

Lionel Messi. (ig @intermiamicf)
JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) berencana memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang megabintang memutuskan pensiun dari tim nasional.
Penghormatan diberikan saat seluruh pertandingan Liga Argentina akhir pekan ini berlangsung.
"Asosiasi Sepak Bola Argentina memutuskan bahwa sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas karir Lionel Messi bersama tim nasional Argentina, wasit akan menghentikan pertandingan pada menit ke-10 dalam seluruh laga," demikian pernyataan AFA seperti dikutip The Athletic pada Kamis (3/9).
"Kami menantikan kehadiran Anda di lapangan. Bergabunglah bersama kami dalam penghormatan ini," imbuh pernyataan itu.
Messi yang identik dengan nomor punggung 10 bersama Timnas Argentina mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada Senin (31/8).
Laga terakhirnya bersama La Albiceleste adalah final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol pada Juli.
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Messi menutup karir internasional dengan status sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Argentina, yakni 207 kali.
Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak La Albiceleste dengan koleksi 125 gol.
Keputusan pensiun kali ini bukan yang pertama bagi Messi.
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