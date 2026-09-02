Cody Gakpo Batal Pindah ke Man City, Pilih Bertahan di Liverpool

JawaPos.com - Cody Gakpo tampaknya akan tetap mengenakan seragam Liverpool musim ini. Rencana kepindahan sang penyerang ke Manchester City batal setelah The Reds menolak tawaran besar dari rival Premier League tersebut.

Gakpo memang menjadi salah satu pemain yang masa depannya paling banyak diperbincangkan sepanjang musim panas. Manchester City dan Tottenham Hotspur sama-sama menunjukkan ketertarikan terhadap pemain internasional Belanda itu.

City bahkan meningkatkan komunikasi dengan Liverpool pada akhir pekan setelah mengetahui bahwa Gakpo terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Etihad Stadium.

Namun, Liverpool sejak awal memiliki satu syarat utama: Gakpo hanya akan dilepas jika mereka terlebih dahulu menemukan pengganti yang sesuai.

Liverpool Tolak Tawaran £80 Juta

Melansir ESPN, Manchester City mengajukan tawaran senilai £75 juta ditambah £5 juta dalam bentuk bonus pada Senin. Liverpool akhirnya menolak proposal tersebut.

Keputusan itu diambil karena klub belum berhasil menemukan pemain pengganti yang dianggap mampu mengisi posisi Gakpo di lini depan.

Liverpool sebelumnya telah mengeksplorasi sejumlah opsi. Yankuba Minteh dari Brighton & Hove Albion dan Ismaïla Sarr dari Crystal Palace termasuk pemain yang masuk dalam radar, tetapi The Reds belum mampu mencapai kesepakatan harga dengan kedua klub tersebut.

Situasi tersebut membuat Gakpo kini kemungkinan besar akan melanjutkan kariernya di Anfield.