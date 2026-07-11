Resmi! Auxerre Rekrut Wonderkid Tiongkok Xiangxin Wei dengan Kontrak 5 Tahun hingga 2031

JawaPos.com - Klub Ligue 1 Prancis AJ Auxerre resmi memperkenalkan penyerang muda asal Tiongkok Xiangxin Wei sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi musim 2026/2027. Pemain berusia 18 tahun itu mendapat kontrak berdurasi lima tahun hingga Juni 2031.

Transfer ini menjadi langkah besar dalam perjalanan karir Xiangxin Wei. Setelah menghabiskan musim lalu bersama Meizhou Hakka di kompetisi Liga 2 Tiongkok, kini dia mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya di salah satu liga terbaik Eropa.

Selama musim 2025/2026, Xiangxin Wei tampil dalam 28 pertandingan bersama Meizhou Hakka. Meski baru mencetak satu gol, performanya dinilai menjanjikan berkat mobilitas tinggi, kecepatan, dan kemampuan membaca ruang sebagai penyerang muda.

Auxerre melihat pemain kelahiran 2008 tersebut sebagai investasi jangka panjang. Klub asal Prancis itu percaya Xiangxin memiliki prospek cerah untuk berkembang menjadi striker yang mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.

Pemberian kontrak hingga 2031 menunjukkan keseriusan Auxerre dalam membangun masa depan sang pemain. Dengan usia yang masih sangat muda, Xiangxin diperkirakan akan mendapat waktu untuk beradaptasi sebelum bersaing memperebutkan tempat di tim utama.

Kepindahan ini juga mencatatkan sejarah bagi sepak bola China. Xiangxin Wei menjadi pemain asal China pertama yang akan tampil di kasta tertinggi Liga Prancis setelah penantian selama 28 tahun.

Momen tersebut menjadi perhatian besar bagi pencinta sepak bola China yang dalam beberapa tahun terakhir berharap semakin banyak pemain muda mereka mampu menembus kompetisi elite Eropa. Kehadiran Xiangxin di Ligue 1 diharapkan membuka jalan bagi talenta-talenta lain untuk mengikuti jejaknya.

Bagi Auxerre, perekrutan pemain muda dari Asia juga menjadi bagian dari strategi klub dalam mencari bakat potensial dengan prospek jangka panjang. Jika mampu berkembang sesuai harapan, Xiangxin bisa menjadi aset penting bagi klub dalam beberapa musim mendatang.