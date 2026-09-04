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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 16.46 WIB

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Racing Santander di Liga Spanyol: Laga Berat Berpotensi Imbang!

Sergio Camello menjadi andalan Rayo Vallecano saat menghadapi Racing de Santander di Liga Spanyol 2026/2027. (Rayo Vallecano) - Image

Sergio Camello menjadi andalan Rayo Vallecano saat menghadapi Racing de Santander di Liga Spanyol 2026/2027. (Rayo Vallecano)

JawaPos.com — Rayo Vallecano diprediksi harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Racing de Santander pada pekan keempat Liga Spanyol 2026/2027 di Madrid, Sabtu (4/9/2026) pukul 23.30 WIB, setelah kedua tim mengawali musim dengan hasil berbeda.

Rayo Vallecano baru mengoleksi satu poin dari tiga laga, sedangkan Racing de Santander sudah mengantongi empat poin.

Mengapa Rayo Vallecano Kesulitan Meraih Kemenangan?

Rayo Vallecano menghadapi laga sulit karena performa mereka dalam tiga pertandingan awal Liga Spanyol 2026/2027 belum meyakinkan, dengan catatan satu hasil imbang dan dua kekalahan.

Setelah kalah 2-1 dari Sevilla pada laga pembuka, tim ibu kota sempat mendapatkan satu poin ketika bermain 0-0 melawan Alaves pada 20 Agustus.

Namun, Rayo Vallecano kembali menelan kekalahan pada pertandingan terakhir ketika menghadapi Barcelona pada akhir Agustus.

Los Franjirrojos kalah telak 5-2 sehingga mereka kini hanya memiliki satu poin dan harus puas menempati posisi ke-18 klasemen sementara.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Racing de Santander menjadi kesempatan penting bagi Rayo Vallecano untuk bangkit di hadapan pendukung sendiri.

Apalagi, Rayo Vallecano mengakhiri musim lalu di posisi kedelapan Liga Spanyol, sehingga awal buruk musim ini cukup kontras dengan pencapaian mereka sebelumnya.

Perubahan besar di dalam skuad juga menjadi salah satu faktor yang membuat Rayo Vallecano masih membutuhkan waktu untuk menemukan konsistensi.

Mereka mendatangkan delapan pemain baru pada bursa transfer musim panas, sekaligus mengalami sejumlah kepergian, sementara Benat San Jose juga dipercaya menggantikan Inigo Perez sebagai pelatih kepala.

Editor: Hendra
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