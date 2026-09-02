Rating Pemain Barcelona vs Rayo Vallecano: Malam Istimewa bagi Lamine Yamal

JawaPos.com - Barcelona kembali menunjukkan ketajamannya di awal musim. Menjamu Rayo Vallecano pada Senin malam, Blaugrana tampil agresif untuk mengamankan kemenangan 5-2 sekaligus mencatat tiga kemenangan dari tiga pertandingan La Liga.

Melansir Sports Illustrated, Rayo sempat membuat Camp Nou terdiam ketika Sergio Camello membuka keunggulan pada menit ke-12. Namun, Barcelona hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk membalikkan keadaan.

Raphinha menyamakan kedudukan pada menit ke-19 lewat penyelesaian dingin setelah menerima umpan cerdik dari Xavi Espart. Dua menit berselang, giliran Lamine Yamal yang mencuri perhatian.

Berawal dari pressing tinggi Barcelona, Marc Bernal menemukan Yamal di tepi kotak penalti. Dengan sentuhan pertama yang brilian, pemain muda tersebut melewati dua pemain bertahan sebelum melepaskan tembakan keras ke tiang dekat.

Gol itu menjadi gol pertama Yamal musim ini sekaligus pertanda bahwa sang pemain nomor 10 mulai menemukan ritmenya.

Barcelona kemudian memperlebar keunggulan setelah Florian Lejeune salah mengantisipasi umpan silang Anthony Gordon dan justru memasukkan bola ke gawang sendiri.

Rayo belum menyerah. Camello mencetak gol keduanya melalui sundulan dari situasi sepak pojok untuk membuat skor kembali ketat.

Namun, Barcelona akhirnya mengakhiri perlawanan tim tamu. Gordon memberikan umpan kepada Raphinha yang bergerak dari sisi berlawanan dan sang penyerang Brasil mencetak gol keduanya pada menit ke-70.

Yamal kemudian menutup pesta gol Barcelona dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti. Dua gol pada malam tersebut membuatnya menjadi pemain paling menonjol dalam kemenangan 5-2.