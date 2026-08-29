Laga PSG vs Lille Berakhir Imbang 2-2, Calvin Verdonk Main di Babak Kedua

JawaPos.com - Laga Paris Saint-Germain (PSG) melawan Lille berakhir imbang 2-2 dalam lanjutan pekan kedua Liga Prancis (Ligue 1) 2026/27 di Decathlon Arena-Stade pada Sabtu (29/8).

Sempat unggul 2-0, Lille harus puas bermain imbang 2-2 setelah PSG mencetak dua gol pada masa injury time.

Dilansir dari Antara, bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk, baru diturunkan di babak kedua tepatnya pada menit ke-80 ketika Lille masih unggul 2-0.

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Hasil imbang ini membuat Lille tetap berada di puncak klasemen Ligue 1 dengan empat poin dari dua pertandingan.

Sementara itu, PSG menempati posisi keenam dengan dua poin setelah meraih hasil imbang dalam dua laga awal musim.

PSG tampil tanpa Ousmane Dembele yang absen karena cedera. Khvicha Kvaratskhelia juga memulai pertandingan dari bangku cadangan, sementara Bradley Barcola tidak masuk skuad karena tengah mengurus kepindahan ke Liverpool.

PSG mengandalkan Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Desire Doue di lini depan. Namun, justru Lille yang mampu membuka keunggulan pada menit ke-21.

Hakon Arnar Haraldsson memanfaatkan umpan Olivier Giroud sebelum melepaskan tembakan yang bersarang di gawang Matvey Safonov. Lille pun memimpin 1-0.